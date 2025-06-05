陸指控：美國培訓台灣駭客「資通電軍」　一起發動網路攻擊

▲陸公安通緝台灣「資通電軍」20人，懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家計算機病毒應急處理中心等機構5日發表《台民進黨當局「資通電軍」駭客組織網路攻擊活動調查報告》，公布資通電軍的組織架構、人員構成、工作任務等資訊。陸媒也引述「知情人士」說法指出，美國情治部門長期為資通電軍提供人員培訓和技術裝備支持，多次派出團隊赴台，對陸進行網路攻擊。

根據《央視》報導，調查報告披露，台灣資通電軍全稱為「國防部資通電軍指揮部」，前身隸屬於台灣「國防部老虎小組」網路部隊。下設資訊通信處、網路作戰處、電子作戰處、後勤處等4個內設機構，以及1個具有培訓性質的測訓中心。

國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華表示，資通電軍是2017年台灣民進黨當局成立的所謂「第四兵種」，主要職責是統籌台軍方 「政府」，甚至民間的網路技術力量，專門針對大陸、港澳地區實施長期的網路攻擊滲透，「妄圖竊取敏感數據和情報訊息，甚至還配合美國的反華勢力，發動輿論戰、認知戰，挑動、製造族群對立，妄圖擾亂社會秩序，阻撓國家統一。」

大陸警方指出，台灣「資通電軍」近年來偽裝成數個駭客組織，通過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等初級網攻手法，試圖竊取大陸地區的敏感數據和重要情報訊息，干擾企業正常經營活動，性質極其惡劣。

報導中提到，台灣「資通電軍」偽裝的駭客組織，對大陸和港澳地區的數字媒體服務系統，以及相關網站、戶外電子屏幕、網路電視等開展滲透入侵，違法上傳發出大量「台獨」分裂、「精日」等標語，惡意詆毀侮辱中華民族抗日英雄，借中華民族的集體傷痛取樂，挑撥離間兩岸人民感情。

調查報告中指出，大陸技術團隊通過對台灣資通電軍的攻擊活動進行追蹤溯源發現，他們的攻擊手段簡單粗暴，為了竊取所需情報訊息，甚至對於攻擊源訊息不做過多隱藏，因此也為大陸技術團隊快速鎖定相關人員提供了便利條件。

調查報告中提到，台灣資通電軍偽裝的這些駭客組織，有的以網路竊密活動為主，有的以散播虛假訊息為主。由於他們較多使用開源工具，因此也會留下很多攻擊痕跡。

報告中還指出，針對不能攻破的目標系統或未竊取到有價值數據的網路平台，台灣「資通電軍」網攻人員往往會惡意破壞目標系統，刪除系統數據、惡意篡改數據或格式化系統存儲設備等，企圖干擾企業正常生產經營。

《央視》也引述「知情人士」說法指出，台灣民進黨當局長期與美國國家安全局、中央情報局等情治部門合作，配合美國「亞太戰略」，妄圖「倚美謀獨」。

知情人士還說，美國情治部門則長期為台灣資通電軍提供人員培訓和技術裝備支持，多次派出所謂「前出狩獵」團隊赴台，對大陸展開網路攻擊。