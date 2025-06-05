陸：台灣「資通電軍」駭客竊取「聯合利劍」軍演情報

▲解放軍「聯合利劍」軍演。（圖／翻攝東部戰區）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家計算機病毒應急處理中心5日公布《台民進黨當局「資通電軍」黑客組織網路攻擊活動調查報告》，稱「資通電軍」指揮的一個駭客組織企圖竊取解放軍「聯合利劍」軍演的相關情報，以預判軍演行動計劃。

大陸官媒《環球日報》引述調查報告內容指出，「資通電軍」指揮5個駭客組織，分別為：APT-C-01（毒雲藤）、APT-C-62（三色堇）、APT-C-64（匿名者64）、APT-C-65（金葉蘿）和APT-C-67（烏蘇拉）。

報告中提到，這些黑客組織有組織、有計劃、有預謀對大陸和港澳地區國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網路系統，實施數千次大規模網路攻擊，通過漏洞掃描、密碼爆破、SQL注入、釣魚郵件攻擊、內網嗅探、木馬植入等初級網攻手法，嘗試繞過目標系統安全防護措施，獲取系統內網控制權限，進而竊取敏感數據和重要情報信息、干擾企業正常經營活動。

▼陸公安通緝「資通電軍」20人，懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）



報告中指出，2024年5月開始，解放軍東部戰區於台灣周邊多次開展「聯合利劍」系列演習，APT-C-01（毒雲藤）進一步將攻擊目標延伸到海事領域，並重點針對大陸沿海地區的海事相關單位展開針對性釣魚郵件攻擊，妄圖通過竊取海事相關情報預判解放軍海軍軍演行動計劃。

報告中提到，台灣APT組織雖然在攻擊目標、攻擊技戰術和活動週期性規律方面各有特點，但在攻擊意圖、目的以及與台灣省民進黨當局頻繁採取的「台獨」和賣國行徑存在明顯的協調一致性，充分暴露了民進黨當局妄圖「挾洋自重」，為謀取政治私利，不惜出賣民族和國家利益的醜惡嘴臉。

《環球日報》引述「相關知情人士」說法指出，民進黨當局長期與美國國家安全局（NSA）、中央情報局（CIA）等情治部門狼狽為奸，依託「資通電軍」對大陸和港澳地區實施網路攻擊破壞活動，配合美國「印太戰略」，甘當美國「走狗」，妄圖「倚美謀獨」。

▼ 「聯合利劍」軍演範圍 。（圖／翻攝微博）



相關知情人士說，美國情治部門則長期為台灣「資通電軍」提供人員培訓和技術裝備支持，多次派出所謂「前出狩獵」團隊赴台，展開網路攻擊。

相關知情人士還說，例如，此次被通緝的多人在2018年7月赴美培訓後，多次參與實施對大陸和港澳地區網路攻擊，並於2019年夏季專門實施了對香港特別行政區的網路攻擊活動。

報導的最後則是引述了大陸網安公司業者的話，批評「資通電軍」學藝不精，其中，360集團創辦人周鴻禕表示，「台灣『資通電軍』網路攻擊人員技術水平整體較低、攻擊手法簡單粗暴，也沒有太多的掩飾和隱藏，屬三流水平。」

安天集團創辦人肖新光說，「台灣『資通電軍』網路攻擊人員較多使用開源工具，極少出現使用『零日』漏洞的情況，一定程度上說明他們缺少自研工具的能力和相關技術儲備。」