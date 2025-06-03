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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德化身動漫迷　引用「膽大黨」、「芙莉蓮」勉勵畢業生

▲▼總統賴清德盛情款宴關島總督。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

政治中心／台北報導

適逢畢業季，總統賴清德為所有國中小、高中職、大學及研究所畢業生錄製祝福影片。根據影片內容，他特別引用熱門漫畫《膽大黨》、日本熱門動漫《葬送的芙莉蓮》的經典台詞，鼓勵所有畢業生勇敢追夢、自在翱翔，讓許多畢業生驚喜連連。

日前，賴清德為應屆畢業生錄製祝福影片，他以熱門漫畫《膽大黨》台詞：「你要是在乎，就好好告訴我說你在乎」，叮嚀畢業生活用數位、但也活在現實，他認為在數位與社群當道的年代，人與人在現實的連結仍是無比重要。

賴清德錄製給大學及研究所畢業生，則是引用日本超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》的台詞：「害怕並不是什麼壞事，是這份恐懼帶我走到今天」。他鼓勵畢業生「迷惘其實並不可怕，可怕的是就此停滯不前，不去探索新的可能」，祝福大家自由翱翔。

▼賴清德為大學畢業生的祝福影片。（影／總統府提供）

 

至於國小畢業生，賴清德則是以韓國熱門網路小說《我獨自升級》來勉勵，肯定所有畢業生就學期間的個人成長與自我突破，鼓勵大家「一起升級，進入人生下一個階段」。

事實上，賴清德已經不是第一次引用動漫來為畢業生送上祝福。他在去年時，就曾引用日本動漫《排球少年》中烏野高校教練名言：「不准低頭！排球是永遠向上看的運動！」；他有時還會加入好比MBTI十六型人格等年輕人話題，以拉近跟學生的互動距離。

 ▼賴清德為高中畢業生的祝福影片。（影／總統府提供）

 

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