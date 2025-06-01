文組剛畢業「起薪多少能接受？」　網見她薪資讚爆：非常好

▲新鮮人的薪水落在哪才合理呢？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

剛畢業的新鮮人，薪水可以談到多少呢？近日有網友發文透露，她是今年的畢業生，在近期拿到offer了，薪水是43K，地點則在台北，大家覺得這個起薪好嗎？她是否有辦法再往上談一點？貼文曝光後，不少網友都覺得這樣的薪資已經很不錯。

這名網友在Dcard上，以「文組新鮮人起薪價位」為標題發文，提到她是今年的畢業生，近期終於拿到第一份offer。她透露，她是應徵上廣告業的職缺，地點在台北，薪水43K，如果加上獎金的話，年薪大概是15個月。

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原PO表示，這個薪水是面試官給她的最高值，但她實在不知道這個起薪好不好？也不知是否還有機會往上談。她也補充，她是中字輩，最高學歷為學士，且管院、文院雙主修。

貼文曝光後，底下不少網友都直呼，「新鮮人這樣真的很好欸」、「不錯了吧」、「新鮮人而言很高了啦，小弟我太廢幾年前出社會才35K」、「在台北沒有5萬會很辛苦，除非住家裡」、「新鮮人就43K，我新鮮人時只有33K，現在換工作才勉強上到40K」。

還有網友認為，「很好了，你還沒有碩」、「認真說，中字輩沒有碩士已經非常好」、「已經很好了，通常這個起薪都是給文組碩士了」、「學士這樣很高！我是頭上（成功大學）文組碩，今年畢業，找到第一份工作53K 」。