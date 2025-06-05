學測74級分學霸炫耀文翻車！遭2校醫學系退貨「另外3校這樣說」

▲楊姓學生涉及學習歷程造假，陽明交大開會後決定取消其醫學系錄取資格。（圖／翻攝自陽明交大FB）

記者閔文昱／綜合報導

一名楊同學錄取國立陽明交通大學醫學系，學習經歷提及，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，卻被抓包資料造假，因此遭陽明交大與台北醫學大學雙雙取消正取錄取資格，引發熱議。據指出，該生另外正取中國醫藥大學、中山醫學大學，並備取長庚大學醫學系，目前3校皆表示正在研議處理。

此案源於楊生在社群平台Threads分享自己的學習歷程，自述參與辯論賽並獲「最佳辯士」，但網友比對資料後發現，實際上他僅為該比賽其中一場次的「優秀辯士」，並未獲得全場最高榮譽。此外，楊生也曾聲稱「從未補習」，卻遭起底曾於補習班就讀，引發外界質疑誠信問題。

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為此，陽明交大招生委員會指出，通案觀察楊生的備審資料，雖難認定為蓄意造假，但確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，依簡章規定取消錄取資格。校方也強調，若出於同情不處理，反會傷害體制公信力，學生仍有其他管道繼續努力。

北醫大則表示，校方重視招生過程的公平與嚴謹，已召開相關會議，並給予楊生陳述機會，經審慎討論後同樣決議撤銷其錄取資格，並正式通知甄選入學委員會與當事人。

事實上，楊生原在申請入學中共獲4校醫學系正取、1校備取。根據《聯合新聞網》報導，該生另外正取的中國醫藥大學、中山醫學大學，以及備取的長庚大學醫學系目前皆表示，已召開招生委員會，針對此案研議中，並將依實際調查結果做出決定。