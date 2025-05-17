台南市府2025年招考錄取率揭曉！　交通大隊18名新血出爐

▲台南市2025年約聘及臨時人員公開甄試今於善化大成國小登場，市警局交通大隊釋出18名職缺成招考焦點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府114年約聘（僱、用）及臨時人員統一公開招考17日在善化區大成國小舉行，包含14個市府機關，共釋出35個職缺，吸引93人符合資格報名應試，當日實到68人，到考率達73.12%，經筆試與口試兩關測驗後，最終錄取28人，平均錄取率為41.18%。

為維持甄試程式公開、公正，本次筆試組題委員清晨6時15分即入闈作業，全程由政風人員監督把關；口試委員則於6時50分齊聚聽取作業說明，並由勞工局長王鑫基帶領宣誓「杜絕一切關說、秉持公平原則遴選最適人選」，展現市府對用人品質的高度重視。

本次最受矚目的職缺為組別編號8的市警局交通警察大隊，共釋出18名交通助理員名額，吸引32位考生報名應試。筆試於上午8時登場，9時結束後立即閱卷統計，10時30分公佈口試名單。隨後11時起展開口試，歷時超過4小時至下午3時30分，過程嚴謹緊湊，最終18名優秀考生脫穎而出，將成為警隊新進生力軍。

甄選結果已於今日公告，民眾可至台南市政府勞工局職訓就服中心網站「就業甄選」專區（https://job.tainan.gov.tw）及勞工局官網「最新消息」專區（https://web.tainan.gov.tw/labor）查詢。