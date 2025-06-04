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「芒種」5生肖大翻身！屬牛人脈大開　命理師揭轉運三招

文／命理老師 邱彥龍

周四（6／5）節氣進入芒種，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，芒種忽晴忽雨，忽冷忽熱，燥濕之氣入體，容易讓人精神不振，但有5種生肖卻可逢此節氣大翻身，為自己命運大洗牌，其中屬鼠者工作會帶來財富跟喜悅；屬牛者特別討喜、人脈大開，屬蛇者這段時間自帶好運、貴人加持，屬羊者要記住幫助別人就等於幫助自己，善善循環，屬狗者這段時間把服務做到位，會有快速之財，好運降臨。

▲稻米、芒種 。（圖／AI製圖）

▲芒種節氣。（示意圖／Reve AI製圖）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（6／5～6／21）走旺運的5生肖分別是：

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Top5：狗

屬狗的朋友這段時間受到歡迎和喜愛，只要把服務做到位，就會有工作找上門或者吸引快速之財到來，可以多多宣傳自己或暗地成交也可以，但要小心朋友會有所變動或有意外事件發生，容易因朋友而破財。

Top4：羊

屬羊的朋友這段時間給別人幫助就是給自己幫助，在學習上精進不少，國外運、異地運、考運也相當不錯，都會有貴人提攜，但要注意身體方面舊疾復發或慢性病問題。

Top3：蛇

屬蛇的朋友這段時間自帶幸運，有貴人相助，可尋求強而有力的合作對象，會擁有很棒的支持，但最好有合約，可以合作的更長久跟圓滿，寧可提前溝通並簽訂協議，才不會有後面的問題發生。

Top2：牛

屬牛的朋友這段時間相當討喜，不論是合夥人、另一半或客戶會帶來喜悅與財富，但要謹慎投資，容易因為愛面子而導致破財或產生莫名的開銷，也要慎防小人藏於陰暗處坑騙，凡事保持平常心，不要衝動行事，合情合理合法合規就沒問題。

Top1：鼠

屬鼠的朋友這段時間靠名氣、聰明才智能擁有不少財富，趁機改掉舊有的弊端，才不會吃悶虧，要有原則，太過於爛好人不是好事，工作會帶來財富與喜悅，但皆須低調暗地進行，千萬不要高調宣揚，才不會招惹小人。

▲屬鼠工作會帶來財富與喜悅。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

節氣進入「芒種」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，儘管多凶的五月稍獲緩解了，但餘毒仍在，大致國家政策、小至個人事業、工作容易被中斷、產生變動或停止，因有三吉星『太陽』、『水星』、『木星』相照，相對能擁有貴人相助，事情終將反轉，靜待上天安排。

邱彥龍老師分析，芒種這16天有4個天文星相在轉換，首先土星終於不受『室火豬』星的影響，危險也將被解除，另外，土星和海王星合相牡羊，做任何事也會比較沉穩，不至於太衝動，但對方可能會比你著急，情緒一焦躁就容易起爭執，記得無論如何都不要破壞自我的原則，才不會入坑。再來是木星和水星合相刑海王星和土星，凡遇到誇大、不切實際、恐嚇詐騙、沒信用、愛嚼口舌是非、情緒勒索的人，就該慎防，對方或許以貴人的姿態出現，但反而是小人。

▲芒種節氣慎防小人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

另外，邱彥龍老師還特別提供【芒種轉運三招】供參考：

1. 風水靜心法：每晚19：00後步行於水邊、風口或陽台30分鐘，緩解體內火氣、穩定心神。

2. 香煞轉念法：可選用白茶、薄荷、藍艾草、鼠尾草薰香，每日早上與午後各一次，清理環境磁場、淨化火煞能量。

3. 靜默財運布施法：默念「將能量轉運於外，終將回饋於我」可選6月9日（己亥日）破煞轉氣日，捐款行善、為人代勞或6月17日（丁未日）財星合局日，拜財神並配戴財石開運。

至於有利的星座則包含上升、太陽或月亮落在水瓶、雙子、巨蟹、金牛、天秤跟射手等6個星座，可以有智慧的提升和財富的增長，讓人生躍進。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

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