芒種到夏天到！九毒日、6禁忌一次看　別做2件事損財運

記者黃翊婷／綜合報導

明天（5日）是二十四節氣中的芒種，也代表夏天到了，這個季節又燥又熱，命理專家楊登嵙老師提醒生肖屬虎、馬、羊、狗的朋友容易生病，要特別注意消化系統方面的病症；另外，「九毒日」期間建議不要發生性行為，否則容易消耗正氣。清水孟國際塔羅小孟老師也提醒，芒種不宜剪髮、浪費米糧，否則可能會導致財運減損。

▲芒種代表夏天到了，生肖屬豬與蛇，以及星座為水瓶座的朋友不建議前往海邊遊玩。（示意圖／記者劉亮亨攝）

楊登嵙老師表示，近半個月生肖屬虎、馬、羊、狗的朋友容易生病，要注意消化系統方面的病症；此外，芒種恰巧也是芒果盛產的時候，但吃多了容易產生皮膚搔癢等問題，而冰品吃多了則容易導致女性子宮虛寒，這2種食物不可過度食用。

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所謂的「九毒日」為農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七、廿五、廿六、廿七，國曆日期為5月31日、6月1日、6月2日、6月10日、6月11日、6月12日、6月20日、6月21日、6月22日，再加上農曆五月十四日「天地交泰日」（國曆6月9日），楊登嵙老師建議，這10天最好避免發生性行為，以免消耗正氣，反而讓邪氣有可趁之機。

▲芒果吃太多可能會造成皮膚過敏。（示意圖／CFP）

清水孟國際塔羅小孟老師也列出芒種日的6大禁忌並提醒，這段時間天氣燥熱，人們可能比較容易上火，可以多食用綠豆湯、桑葚、黑棗汁幫助退火。

1、不宜喝太冰：芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩或產生耳鳴。

2、不宜吃過多芒果：芒果容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此，愛吃芒果的朋友請注意不宜食用過量。

3、不宜洗冷水澡：芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，但要注意務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

4、不宜剪髮：芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來1年會很清閒，財運會減少；如果一定要在這天剪髮，剪完後可以找點事情來做，例如打掃、整理房子。

5、3種人沖煞：芒種當日沖生肖屬豬與蛇，以及星座為水瓶座的朋友，這3類人不宜前往較陰的地方或海邊，以防煞氣沖入，影響到身體。

6、不要浪費米糧：芒種為農夫辛苦栽種日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

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