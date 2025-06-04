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李在明矢言重振經濟　專家：外交政策將大轉向

▲▼南韓總統李在明。（圖／路透）

▲南韓總統選舉落幕，由共同民主黨候選人李在明以49.42%得票率勝出。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓總統選舉落幕，由反對派共同民主黨候選人李在明以49.42%得票率勝出，並於今（4）日正式就職。儘管他上任首日便誓言平息內部混亂、重建經濟，但更引人關注的是，李在明主政下的南韓，恐將迎來一場外交政策上的重大轉變。

根據《路透社》與《法新社》報導，李在明今晨已由南韓中央選舉管理委員會確認當選，並立即接掌總統與三軍統帥權，並於今天上午於國會舉行就職典禮，儀式從簡，僅邀請數百名賓客出席。

現年61歲的李在明，過去為人權律師，選戰期間即以改革為訴求，強調打破舊勢力、改善民生。他批評前總統尹錫悅推動戒嚴的舉措「註定失敗」，並在勝選演說中重話指出，第一項任務就是「果斷平息叛亂，杜絕軍事力量再對人民動武的可能」。

不過，與其國內政策同樣備受矚目的，還有他對外事務的方向。史丹佛大學社會學教授申起旭（Gi-Wook Shin）向《法新社》表示，李在明的上任，預示南韓外交策略將出現轉型，預期新政府將在維持韓美同盟的同時，更積極尋求與中國與北韓的接觸與穩定對話。

李在明曾就與中國和北韓的關係表達態度較為緩和的計畫，尤其強調中國作為主要貿易夥伴的重要性，同時表明不願在台灣海峽安全緊張局勢上採取強硬立場。

他在競選期間曾表示，對於任何中國與台灣的衝突，南韓應該保持距離，這番發言引起軒然大波，之後他堅稱自己並非採取親北京的立場。

他也曾承諾將延續尹錫悅與日本合作的做法，並表示與美國的同盟是南韓全球外交的重要支柱。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）則指出，李在明就任後，短時間內將無暇喘息，必須面對川普政府帶來的貿易保護主義壓力，尤其南韓汽車與鋼鐵產業深受高關稅衝擊，急需與美方重新協商。

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已在李在明當選後發出祝賀聲明，重申美韓同盟「堅若磐石」，期盼雙方在新階段展開合作。外界也預期，美國總統川普將於近日內親自致電祝賀，開啟新一輪雙邊互動。

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