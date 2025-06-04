川普坦言：喜歡習近平「但他很強硬」　達成協議極度困難

▲ 川普坦言很難與習近平達成協議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普直言，與中國國家主席習近平達成貿易協議「極度困難」，談判陷入僵局。白宮此前預告兩人本周有機會通話，但目前不清楚是否有所安排。

CNBC報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上周坦言，美中貿易談判目前「有些停滯」，可能需要兩國領導人介入。而白宮官員2日透露，川習有望在本周電話會談，但目前官方未證實是否有相關安排。

談判陷入僵局之際，川普在自家社群平台Truth Social發文寫道，「我喜歡中國的習主席，一直都很喜歡，未來也會如此。但他非常強硬，而且極難談成協議！」

美中互相指責彼此違反5月12日在瑞士達成的協議，包括暫緩關稅90天及中國撤回4月來對美國的報復性措施等內容。但中方未如美方預期放寬稀土出口限制，還批評美方限制中國取得先進技術；川普政府則宣布撤銷中國留學生簽證。

中國外交部長王毅3日接見新任美國駐中大使龐德偉（David Perdue），直指美方一連串「毫無根據的負面舉措」損害中國正當權益。中方聲明也引述龐德偉稱川普對習近平「非常尊重」，盼雙方「各退一步」，讓美中關係重回正軌。

艾維克顧問公司（Evercore ISI）首席中國經濟學家Neo Wang分析，中方試圖營造「川普想要談判」的印象，北京公開這麼做代表通話時機可能近了，而龐德偉與王毅的會晤是為建立北京需要的信任，確保川普在通話中的言行不會令習近平難堪。

川普與習近平上次通話是在今年1月，川普宣誓展開第二任期前夕。儘管川普近來多次表示希望與習近平對話，但分析人士認為，中方只有在確保美方不會拋出任何「突如其來的行動或言論」之下，才會同意通電。