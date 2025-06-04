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大陸 大陸焦點 特派現場

李在明當選南韓總統　習近平致賀電

▲▼習近平在北京國家會議中心。（圖／新華社）

▲李在明就職南韓總統，大陸國家主席習近平發出賀電。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

南韓第21屆總統由李在明以1728萬7513票的史上最高總得票數當選，並於今（4）日正式宣誓就職。大陸國家主席習近平於4日下午14時許發出賀電，習近平表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，建交33年來，雙方超越意識形態和社會制度差異，攜手並進、相互成就，實現兩國關係平穩健康發展，不僅增進了兩國人民福祉，也為促進地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

習近平強調，我高度重視中韓關係發展，當前，世界百年變局加速演進，國際和地區形勢中的不確定因素增多。作為全球和地區重要國家，中方願同韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。

▲李在明任京畿道知事期間曾率團訪問重慶。（圖／翻攝微博）

▲李在明任京畿道知事期間曾率團訪問重慶。（圖／翻攝微博）

李在明被視為「實用主義」或「現實主義」信徒，將經濟發展擺在首位，加上其在參選時期的相關發言也被認為是「友中派」，有望改善尹錫悅執政時期南韓與大陸較為冷淡的關係。外界預期，李在明或將重新檢視與大陸的經濟關係，將再度拾起大陸市場，以此為助力推動韓國經濟發展。

李在明在投票前曾表示，當選後會推行實用的外交政策，「無論是中國，還是日本、俄羅斯、美國，都需要建立友好關係，同時，韓美同盟是韓國外交的根基，將繼續深化。」

大陸社科院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮分析指，李在明有訪華經歷，對中國有直接的觀感和初步的認識，對華態度較為客觀務實，「他的實用主義以國家利益為重，遵從自身對韓國國家利益的考量，不做無益之事，不像上屆政府那樣迷戀所謂的價值觀外交。」

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