高雄韓食控衝了！銅盤烤肉和牛、熟食甜品吃到飽　打卡送糯米糖餅

▲「高麗園PLUS」首店落腳高雄夢時代購物中心B1。（圖／高麗園PLUS提供）

記者許宥孺／高雄報導

韓國胃有福了！兩班家韓式餐飲集團推出全新餐飲品牌「高麗園PLUS」，首家店面插旗高雄夢時代，除了有銅板烤肉頂級燒烤食材，還能吃到12款經典韓式熟食、自助甜品飲品，開幕期間用餐送韓國飲料、打卡送糯米糖餅，限時優惠送完為止。主打韓式料理的北村豆腐家也推出新菜色，點選指定嫩豆腐煲就能抽料理券，中獎率100%。

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▲「高麗園PLUS」插旗夢時代，打造「12+8 豪華吃到飽」的新型態韓式饗宴。（圖／夢時代提供）



「高麗園PLUS」是延續「高麗園」經典銅盤烤肉專賣店，但在餐點多樣性與用餐模式上大升級，業者規劃「頂級吃到飽」，提供澳洲M8-9和牛、美國Prime牛肩等頂級燒烤食材，搭配12款韓式經典熟食；另有「銅盤烤肉自助吧」方案，主打韓式家常料理，是學生、家庭日常聚餐。現場也規劃自助小菜、冰熱飲品和霜淇淋，享受更豐富的韓食體驗。

為慶祝開幕首店開幕，即日起至6月6日至「高麗園PLUS」用餐，出示媒體報導，可獲得一瓶韓國飲料；打卡也享優惠，即日起至6月12日到店用餐，於Google或臉書留下好評則送經典韓式街頭甜點「糯米糖餅」。

▲北村豆腐家推出新菜「蒜頭蛤蜊雞嫩豆腐煲」。（圖／北村豆腐家提供）



另一方面，主打韓式餐飲的豆府餐飲集團，旗下知名的「北村豆腐家」除了有多達23種經典豆腐煲口味外，近日再推出「蒜頭蛤蜊雞嫩豆腐煲」與「麻辣奶油嫩豆腐煲」。此外，韓式炸雞也推出蜂蜜蒜味、韓式辣味，主打2種風味、雙重快樂。飯後贈送的季節限定霜淇淋則是推出口感豐富的黑糖雞蛋布丁口味，為餐後畫下完美句點。

▲韓式辣味炸雞。（圖／北村豆腐家提供）



歡慶新菜上市，北村豆腐家祭出6萬5000張料理券，即日起6月15日，只要在「經典、海鮮、特色」3系列中各點1鍋，即可參加抽獎，菜色包括明洞韓式炸雞、韓式經典菜包肉、海鮮煎餅以及阿珠嬤辣炒豬肉等17款韓式人氣料理，中獎率100%。