夢時代「男友寄放區」掰了　千人驚：好逛的店又少一家

▲寶雅已撤櫃。（圖／翻攝高雄點 Kaohsiungtien）



網搜小組／劉維榛報導

在百貨公司時常可見到，老公、男友們坐在休息區等著另一半血拚。而臉書粉專《高雄點 Kaohsiungtien》直呼，夢時代文具店九乘九撤櫃後，殊不知「男友寄放區」寶雅也掰了，並笑虧「這區已經名存實亡」。文章引發網友討論，「大創要撐住」、「建議他們開家振宇、釣具行」。

臉書粉專《高雄點 Kaohsiungtien》表示，夢時代「男友寄放區」之稱的寶雅只營業到上周日，讓小編不禁嘆道「繼九乘九之後寶雅也撤了，這區已經名存實亡」！

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底下網友也紛紛哀喊，「還我九乘九」、「好可惜！逛完大創都會順便進去逛逛」、「太驚訝了，每次去夢時代都會逛一下的」、「是國中小女兒寄放區」、「夢時代7樓好逛好買的店又少一家了」、「大創要撐住」、「那我老婆以後想大便要去哪裡培養情緒」、「齁真的，以前九乘九+寶雅+大創，超方便，買文具同時可以買日用品」、「宜得利才是真正的寄放區」、「剩下寄放男友的光南」。

還有網友認真狂呼，「建議他們開家振宇、釣具行」、「應該招一間男性養生館，把男友老公寄放在那邊50分鐘或2個小時」、「求夢時代進駐一間屬於男人的五金工具機與釣魚用具店吧」。

至於寶雅收攤後，也有網友好奇「之後會換什麼呢？」《高雄點 Kaohsiungtien》則熱心回應，未來由服飾店50%進駐。