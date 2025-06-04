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6男1女生日趴！女大生慘遭性侵「5男嘻笑觀看」　二審判決曝

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄女大生在生日趴慘遭性侵，生日會上5名男子不但不制止，還在一旁玩鬧觀看。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名女大生參加同班洪姓男同學的生日趴，喝醉後卻慘遭洪男性侵，現場還有男同學和男友人共5人，全在一旁觀看兩人性交並聊天嬉鬧，另名陳姓男同學還趁機伸手摸胸猥褻。全案上訴到高雄高分院，洪男依犯強制性交罪，處4年徒刑，陳男犯強制猥褻罪，處10月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付15萬元，及接受法治教育3場次。可上訴。

判決指出，女大生小美(化名)和洪、陳、林3名男子是大學同班同學，因洪男生日辦趴，邀請小美來參加，眾人在20219月4日21時，一起聚在林男位於屏東縣的住處，一同歡唱、喝酒玩樂，直到隔日凌晨時，小美已不勝酒力，先上3樓房間休息，洪男竟尾隨進房，不顧她喊「不要」並以手推拒，強行性侵得逞。

陳、林和其他3名男友人也陸續進房，撞見洪男正和小美性交，5人便在一旁觀看、聊天嬉鬧，其中陳男還伸手摸了小美的胸部，並表示要留在房間睡，等其他人紛紛離去後，陳男意圖和小美發生關係，經小美拒絕而罷手，小美也跑到廁所傳訊向女友求救，事後報警處理。

庭審時，眾人皆否認犯行，洪男辯稱和小美是合意性交，其他人更證稱聽到洪男和小美發出呻吟聲，「看他們性交的過程很正常，並沒有所謂表示拒絕或反抗的動作」。

不過一審法官檢視相關證據，認為小美和3男不僅沒恩怨，原本關係甚至不錯，小美並沒有誣告他們的動機，洪、陳兩人事後也傳訊向小美道歉說「對不起我最好的友人妳」、「我做出這麼齷齪的事…我一時之娛讓妳受這麼大的傷害」等，且當時小美正值生理期，難以想像她隱瞞洪男此事，不顧隔日兩人還有獨處時間，非得在當下發生性行為，還願意讓其他人觀看，判洪、陳兩人犯行屬實，分別依洪、陳犯2人以上共同犯強制性交罪各判8年、5年徒刑。

全案上訴到二審後，法官認為陳男等洪男完事，才對小美摸胸，也無證據顯示洪和陳間有共同強制性交的犯意，改判洪男犯強制性交罪，處4年徒刑，陳男犯強制猥褻罪，處10月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付15萬元，及接受法治教育3場次。

另名林姓男同學原本在一審時，被指控指侵小美，依犯2人以上共同犯強制性交罪判8年，二審時因證據不足，改判無罪。

而小美雖指控，案發時房間沒有開燈，除了在場一名男子舉著手機有亮光外，「他們一個一個過來摸我」，並指出先後順序，然而因警詢時小美曾證稱「我不記得是誰舔我胸部、誰摸我胸部」並控訴遭陳、林輪流指侵，證詞不一致，再加上證據不足，其餘現場男子一、二審也獲無罪。

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