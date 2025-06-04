高雄行人地獄！高中生過馬路遭左轉車撞飛　68歲男肇逃慘了

記者賴文萱／高雄報導

高雄行人地獄！一名男高中生今（4）日清晨6時許走在高楠公路與惠心街口的斑馬線上時，一輛休旅車左轉未停讓，直接撞上男學生導致他翻滾摔地。然而，肇事男駕駛僅下車看了一下就走了，熱心民眾見狀隨即通知警方，經調閱監視器後，已找到肇事逃逸的68歲駕駛張男，後續將依法開罰。

▲高中生過馬路遭左轉車撞倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，該名男高中生在過斑馬線時，遭一輛橘色休旅車當場撞上，他翻滾一圈後摔地，隨後自行爬起，當時肇事男駕駛有下車查看一下，但雙方並未報警就逕行離去。

一名熱心民眾目擊後協助通知警方，經調閱監視器後，警方循線通知雙方當事人到派出所說明案發過程，經了解，男學生目視無外傷，但有挫傷。

而68歲張姓男子駕車未停讓行人，並於案發後逕自離去，明顯違反道路交通管理處罰條例第44條2項規定，將處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

▲▼高中生過馬路遭左轉車撞倒地，68歲男肇逃慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

另肇事逃逸部分違反同條例第62條1項汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

倘如行人有受傷情形，將依違反刑法185-4條肇事逃逸罪偵辦，另違反道路交通管理處罰條例第62條4項駕車肇事致人受傷逃逸，處於新台幣3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕照，另違反44條4項駕車未停讓行人致人受傷規定，處新台幣7200元以上36000元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾若發生交通事故，不論有無受傷皆應撥打110報案，由警方到場處理，若有人受傷更應撥打119緊急救護，如自行離去可能涉及肇事逃逸問題，得不償失。