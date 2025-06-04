　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

失業半年！他為還房貸「瞞妻當牛郎」　網見行情驚呆

男子表示，他失業後因房貸壓力當牛郎，妻子對此渾然不知情。（示意圖／Unsplash）

▲男子失業後因房貸壓力當牛郎。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名男子表示，妻子不知他已失業半年，而他對內維持過去正常上下班的作息，對外則靠當牛郎賺取收入，且有3、4個月未與妻子發生親密關係，讓他坦言「這樣的日子，不知道還能騙多久」。貼文曝光引爆網友熱論。

該名男子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，自己已失業半年，一直找不到工作，儘管積蓄越來越少，房貸壓力沉重，他仍選擇向妻子隱瞞現況，維持過去正常上下班的作息。他在早上跟以前一樣的時間出門，晚上有時三更半夜才回家，就向妻子謊稱「加班」。實際上，他靠當牛郎賺取微薄收入，甚至已有3、4個月未與妻子發生親密關係，讓他十分苦惱「這樣的日子，不知道還能騙多久」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發網友熱議，不少人直呼「做牛郎還沒錢，看你的行情有多差」、「做牛郎錢反而變少，你是相貌平平還是手腕不行」；還有人說「現在工作真的不好找，身邊有從事科技業的親戚碩士畢業，失業快半年，目前還沒找到工作」、「牛郎其實沒有很好賺，而且富婆很難伺候，加上不是那種年輕小伙子行情就會更差」、「換做外送吧！下雨天還抽成比較高！加油」；還有人質疑「這是夢吧」、「唬爛創作文」。

延伸閱讀
父睪丸發炎「雙北急診沒病床」！他氣喊「百姓不能生病」　網嘆：不是沒床是沒人
遭呂秋遠公布害失業　生母首現身淚訴「曾墮胎」血淚內幕
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台正妹網紅「香港掀裙露內褲」大尺度片慘了　恐觸法關3年
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
韓國旅遊1類店家「台灣客特別打折」！　必買神物曝
快訊／台積電魏哲家開金口點名！　4檔亮燈攻漲停
超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知
「1超級水果」護心、防失智！哈佛研究：死亡風險降21％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

台科大首開技高直升專班　免統測念自動化工程系「限60人」

赴韓旅遊見1類店家　掛台灣國旗「台灣客特別打折」！必買神物曝

首度納入電輔車組別　環法自行車挑戰賽10/18日月潭登場

「高齡駕駛再體檢民調」是詐騙廣告　運研所急檢舉

日本福島「台灣登山團」傳3人失蹤　觀光署：已尋獲

台鐵推「鐵印帳」集章換隱藏獎品　6/9起限量280本開搶　

超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知

快訊／4縣市豪大雨特報！下到晚上

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

台科大首開技高直升專班　免統測念自動化工程系「限60人」

赴韓旅遊見1類店家　掛台灣國旗「台灣客特別打折」！必買神物曝

首度納入電輔車組別　環法自行車挑戰賽10/18日月潭登場

「高齡駕駛再體檢民調」是詐騙廣告　運研所急檢舉

日本福島「台灣登山團」傳3人失蹤　觀光署：已尋獲

台鐵推「鐵印帳」集章換隱藏獎品　6/9起限量280本開搶　

超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知

快訊／4縣市豪大雨特報！下到晚上

反廢死公投遭駁回　翁曉玲怒批：「小小中選會」哪來的權力

勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線　技術扎實成公司得力助手

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

27歲女遭毒蛇咬傷！醫院瞎忙4小時「只打食鹽水」...轉診後不治

傑尼獅主題日壓軸登場！FEniX五人合體開球首秀獻給統一獅

木木在哪裡？天天看新聞　抽你去高雄啤酒音樂節雙人門票

5間員林「特色店」盤點！賣手錶的隱藏麵店、拿鱟殼活化石炒麵

台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

生活熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

愛女畢業「爸氣」慶祝　11座超大花圈排校門

快訊／4縣市豪大雨特報！下到晚上

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座

快訊／今降6℃「全台變天」　10縣市大雨特報

「1超級水果」護心、防失智！死亡風險降21％

更多熱門

相關新聞

輝達來台弄AI「跨國風電卻陸續退場」：台灣政府說話不算話

輝達來台弄AI「跨國風電卻陸續退場」：台灣政府說話不算話

「2025年將是令人興奮的AI年，台灣與輝達合作，將把AI帶到全世界」輝達NVIDIA執行長黃仁勳5月23日離台前夕，台灣唯一本土風力發電葉片製造商、興櫃公司天力離岸（6793）卻在22日晚間發出重訊，無預警宣布其風電葉片主要產線已全面停工，資遣近470名正職員工。

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

卡皮巴拉「集體越獄」被抓到了！

卡皮巴拉「集體越獄」被抓到了！

癌細胞最怕「1類食物」！醫認證： 抗癌又顧腸道

癌細胞最怕「1類食物」！醫認證： 抗癌又顧腸道

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面