失業半年！他為還房貸「瞞妻當牛郎」　網見行情驚呆

▲男子失業後因房貸壓力當牛郎。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名男子表示，妻子不知他已失業半年，而他對內維持過去正常上下班的作息，對外則靠當牛郎賺取收入，且有3、4個月未與妻子發生親密關係，讓他坦言「這樣的日子，不知道還能騙多久」。貼文曝光引爆網友熱論。

該名男子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，自己已失業半年，一直找不到工作，儘管積蓄越來越少，房貸壓力沉重，他仍選擇向妻子隱瞞現況，維持過去正常上下班的作息。他在早上跟以前一樣的時間出門，晚上有時三更半夜才回家，就向妻子謊稱「加班」。實際上，他靠當牛郎賺取微薄收入，甚至已有3、4個月未與妻子發生親密關係，讓他十分苦惱「這樣的日子，不知道還能騙多久」。

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貼文引發網友熱議，不少人直呼「做牛郎還沒錢，看你的行情有多差」、「做牛郎錢反而變少，你是相貌平平還是手腕不行」；還有人說「現在工作真的不好找，身邊有從事科技業的親戚碩士畢業，失業快半年，目前還沒找到工作」、「牛郎其實沒有很好賺，而且富婆很難伺候，加上不是那種年輕小伙子行情就會更差」、「換做外送吧！下雨天還抽成比較高！加油」；還有人質疑「這是夢吧」、「唬爛創作文」。

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