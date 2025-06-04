卡皮巴拉「集體越獄」被逮！　流浪近2個月後還長肉了



▲茱萸灣動物園的卡皮巴拉（水豚）「豆包」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省揚州市茱萸灣風景區管理處上（5）月發布一則懸賞公告，稱茱萸灣動物園的卡皮巴拉（水豚）「豆包」於2025年4月3日出逃，盼早日將牠「繩之以法」。時隔近2個月，茱萸灣動物園指出，豆包在今（3）日凌晨走進誘捕籠，成功把牠「逮捕」回家；有趣的是，豆包在外流浪不僅沒瘦，還長肉快1公斤。

綜合陸媒報導，5月11日江蘇省揚州市茱萸灣風景區管理處發布一則懸賞公告，內容顯示茱萸灣動物園的卡皮巴拉「豆包」於4月3日凌晨，夥同家庭成員集體越獄，「霸總」和「躲躲」都被帶回，只有豆包仍在逃；還幽默地表示，「嫌犯身上無危險武器，亦無攻擊性，敬請廣大市民和遊客放心」。

終於在隔了近2個月，茱萸灣動物園提供豆包的最新消息，在今日凌晨2時許，豆包自己走進園方設置的誘捕籠，牠觸動機關後自動門立刻關上，順利將豆包「逮捕」。據飼養員透露，豆包在外流浪快2個月時間，不僅沒有變瘦，還長肉近1公斤，毛髮一樣油亮光滑，忍不住笑說，「牠在外面混得不錯」。

茱萸灣動物園發生3隻卡皮巴拉逃跑後，經查看監視畫面，發現真正的「帶頭大哥」是霸總而非最後落網的豆包，事發於4月3日凌晨3時許，霸總先用「鐵頭功」撞壞了「公寓」的木質窗戶，再帶著躲躲和豆包一起溜出去。



▲茱萸灣風景區管理處日前發布一則懸賞卡皮巴拉的公告。（圖／翻攝自微博）

延伸閱讀

▸ 父睪丸發炎「雙北急診沒病床」！他氣喊「百姓不能生病」 網嘆：不是沒床是沒人

▸ 高鐵商務車廂遇「89猴」！沒品2行為讓她氣炸 一票嘆：應該拒載

▸ 原始連結