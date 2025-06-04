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大陸 大陸焦點 特派現場

卡皮巴拉「集體越獄」被逮！　流浪近2個月後還長肉了

大陸江蘇省揚州市茱萸灣動物園的卡皮巴拉（水豚）「豆包」。（圖／翻攝自微博）
▲茱萸灣動物園的卡皮巴拉（水豚）「豆包」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省揚州市茱萸灣風景區管理處上（5）月發布一則懸賞公告，稱茱萸灣動物園的卡皮巴拉（水豚）「豆包」於2025年4月3日出逃，盼早日將牠「繩之以法」。時隔近2個月，茱萸灣動物園指出，豆包在今（3）日凌晨走進誘捕籠，成功把牠「逮捕」回家；有趣的是，豆包在外流浪不僅沒瘦，還長肉快1公斤。

綜合陸媒報導，5月11日江蘇省揚州市茱萸灣風景區管理處發布一則懸賞公告，內容顯示茱萸灣動物園的卡皮巴拉「豆包」於4月3日凌晨，夥同家庭成員集體越獄，「霸總」和「躲躲」都被帶回，只有豆包仍在逃；還幽默地表示，「嫌犯身上無危險武器，亦無攻擊性，敬請廣大市民和遊客放心」。

終於在隔了近2個月，茱萸灣動物園提供豆包的最新消息，在今日凌晨2時許，豆包自己走進園方設置的誘捕籠，牠觸動機關後自動門立刻關上，順利將豆包「逮捕」。據飼養員透露，豆包在外流浪快2個月時間，不僅沒有變瘦，還長肉近1公斤，毛髮一樣油亮光滑，忍不住笑說，「牠在外面混得不錯」。

茱萸灣動物園發生3隻卡皮巴拉逃跑後，經查看監視畫面，發現真正的「帶頭大哥」是霸總而非最後落網的豆包，事發於4月3日凌晨3時許，霸總先用「鐵頭功」撞壞了「公寓」的木質窗戶，再帶著躲躲和豆包一起溜出去。

大陸江蘇省揚州市茱萸灣風景區管理處日前發布一則懸賞卡皮巴拉的公告。（圖／翻攝自微博）
▲茱萸灣風景區管理處日前發布一則懸賞卡皮巴拉的公告。（圖／翻攝自微博）

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