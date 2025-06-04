呂秋遠、生母曖昧對話「這1人衰躺槍」　網傻爆眼：相煎何太急

▲小孩生母林沄蓁律師（左）；呂秋遠（右）。（圖／翻攝自臉書／作家H臉書、呂秋遠）

記者周亭瑋／綜合報導

知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波持續延燒，男方先是公布兩人對話，強調是女方多次告白並主動追求；而孩子生母林女也不甘示弱，將全部對話公諸於眾。不過，在對話截圖中，知名律師林智群意外躺槍，大票網友也紛紛回應，「第一次為林律師抱不平」、「奇怪！有什麼資格抨擊他人長相」。

「巴毛律師」陳宇安今在臉書分享對話截圖，傻眼表示「呂秋遠跟生母之間的對話，直接砲擊不相關的人，真的是躺著也中槍，秋遠宇宙無限擴張。」

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只見男方在訊息中表示，覺得自己太胖了，這樣不行；聞言，女方立刻給予滿滿的情緒價值，說道「我覺得完美，但你自己喜歡自己的樣子最重要，你不要拿那些靠外表吃飯的人來比，你不是健身教練或藝人，你是靠腦袋。」

▲兩人LINE對話。（圖／翻攝自臉書／巴毛律師混酥團）

沒想到，呂秋遠直回，「我也是要靠外表吃飯，謝謝，不然你覺得我長得像林智群一樣，會有粉絲嗎？不是吧？雖然我腦袋也比他好就是了。」

這番話掀起熱烈討論，網友們洗版回應，「靠外表吃飯超級好笑」、「這地圖砲也打太遠了吧哈哈哈」、「怪不得林律師一直關注這案」、「林：躺著也中槍」、「這齣戲實在太鬧」、「靠外表？想太多」、「原來律師界也有歧視鏈」、「天啊宇宙擴張！大場面」、「莫名其妙被拉下水」。

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