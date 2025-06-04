神鬼女關監獄也能騙！自封監委妹可喬提早出獄　聯手律師詐104萬

▲高雄女子監獄。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名簡姓女子（60歲）因誣告、詐欺等案件在高雄女監服刑，沒想到她在服刑期間很不安分，除了亂寫虛構內容的「真相書信」交給友人寄給監察機關、法院告發或聲請再審，日前才遭屏東地檢署分案偵辦，高雄地檢署也查出，簡女涉嫌夥同黃姓律師（62歲），向女監的黃姓受刑人及施姓前夫，佯稱可以幫忙喬「提前出獄」，並幫忙介紹監察院的工作，兩人信以為真匯了104萬給簡女和律師，但事後都沒有辦成，檢察官偵辦後，依詐欺取財罪將兩人起訴。

檢方指出，簡女先前因誣告、詐欺等案件被屏東地檢署起訴，業經判決確定，於2022年11月入監服刑，雄檢在去年6月間接獲高雄女監通報，簡女涉嫌司法黃牛詐欺案件，經過近半年的蒐證，在今年1月發動搜索黃姓律師的相關處所。

檢方查出，簡女和黃姓律師是舊識。簡女服刑期間，趁監所內受刑人想出監之急迫心情，就和黃姓律師聯手向黃姓女受刑人及施姓前夫佯稱能行賄監察委員，讓黃女提早假釋並幫施運作監察院職位，黃姓律師也在過程中幫腔，因此兩人陸續匯了104萬餘元給簡、黃兩人。

後來簡女髓知味，又向剛入監的宋姓受刑人宋佯稱其胞姊為監察委員，可幫忙再審，但活動費大概需要2至3百 萬元，並稱黃姓律師很會打再審案件，可以委任黃幫忙打再審官司，本來宋姓受刑人已經準備解約美金保單，但後來因檢方搜索而未遂。

檢方偵辦時，簡女和黃姓律師都否認犯行，但檢察官根據相關事證，認定兩人犯行明確，今（3）日偵結依詐欺取財罪將兩人起訴，並分別向法院具體求處有期徒刑2年、4年，此外，也將黃姓律師另外調查辦理移付律師懲戒事宜。