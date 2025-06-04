作文寫「高歌離席」被圈起來打問號！大票人震驚：原來沒這成語

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在網路上，經常能看到「高歌離席」一詞；然而，就有網友發現，其實它並非原有的成語，甚至有高中生將這詞寫進作文裡，被老師圈起來打問號。對此，大票網友驚呆直呼，「好瘋喔！竟然不是」、「蛤？不是喔」。

一名網友昨日在Threads發文驚呼，「我一直以為，高歌離席是一個本來就存在的成語。」無獨有偶，另一名網友則苦笑表示，高中寫作文時，有把這個詞語寫進去，結果被國文老師用紅筆圈起來打問號。

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▲「高歌離席」原來並非成語。（圖／翻攝自Threads）

事實上，「高歌離席」一詞，是出自知名遊戲實況主「亞洲統神」的哥哥「國動」（本名張葦航），形容在勝利後揚長而去的瀟灑英姿，被廣泛用於遊戲、股市等議題。

就有民眾2022年時，在「公共政策網路參與平台」發起提案，希望將此詞納入教育部國語辭典裡，不過該提案最終檢核不通過。

▲甚至曾有民眾發起提案。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

對此，網友們紛紛笑回，「典故：國動」、「我認真去查，然後都是一些543，我嚇到」、「超扯，腦子裡就覺得它一定是個存在很久的成語，終於體驗到屬於我們這一代的曼德拉效應了」、「現在才知道原來不是成語，我要高歌離席，不要在這邊當沒文化的人了」、「居然不是成語...笑死」、「成語就是創造出來的」、「就這樣常用下去，也許幾十年後就變成語了」。

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