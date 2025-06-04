涉買兇毆打前男友　女律師疑當「詐團軍師」遭約談

▲律師鄭鴻威先前已因涉嫌擔任詐團軍師遭起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

律師鄭鴻威涉嫌擔任詐騙集團軍師，把詐騙車手落網案件分派給律師同道，藉此掌握檢警偵辦內容與進度，再洩漏給詐團首腦。台北地檢署3日發動第8波偵辦行動，約談鄭在內5名律師到案，4名首度曝光的詐團律師訊後各以10萬元交保，並限制出境、出海，其中包括先前才因涉嫌教唆黑幫毆打前男友遭起訴的女律師胡書瑜。

胡書瑜2022年間得知網路上流傳疑似個人私密影像，懷疑是張姓前男友流出，涉嫌以50萬元代價，找友人以毆打、潑灑類似硫酸的液體等方式教訓張男，胡書瑜被依恐嚇等罪起訴後，與張男達成調解，傷害部分罪嫌獲撤告，教唆恐嚇部分則因罪嫌不足獲判無罪，因此保住律師資格。

▲女律師胡書瑜涉嫌洩漏偵查秘密給詐團遭檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

不過，北檢2024年另案起訴律師鄭鴻威等16名律師，因鴻涉嫌利用幫詐騙車手辯護的機會，將檢警偵查秘密洩漏給詐團首腦後。經持續追查，北檢又發現律師王琮鈞、胡書瑜、張嘉仁、黃昱嘉等4名律師，也曾接受鄭鴻威派案。

檢察官吳怡蒨3日指揮調查局台北市調處發動搜索，約談鄭等5名律師以及1名事務所助理，全案朝組織犯罪、洩漏國防以外秘密等罪嫌方向偵辦。