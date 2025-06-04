　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉買兇毆打前男友　女律師疑當「詐團軍師」遭約談

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威先前已因涉嫌擔任詐團軍師遭起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

律師鄭鴻威涉嫌擔任詐騙集團軍師，把詐騙車手落網案件分派給律師同道，藉此掌握檢警偵辦內容與進度，再洩漏給詐團首腦。台北地檢署3日發動第8波偵辦行動，約談鄭在內5名律師到案，4名首度曝光的詐團律師訊後各以10萬元交保，並限制出境、出海，其中包括先前才因涉嫌教唆黑幫毆打前男友遭起訴的女律師胡書瑜。

胡書瑜2022年間得知網路上流傳疑似個人私密影像，懷疑是張姓前男友流出，涉嫌以50萬元代價，找友人以毆打、潑灑類似硫酸的液體等方式教訓張男，胡書瑜被依恐嚇等罪起訴後，與張男達成調解，傷害部分罪嫌獲撤告，教唆恐嚇部分則因罪嫌不足獲判無罪，因此保住律師資格。

▲▼銀河車隊詐團通靈律師，胡書瑜。（圖／記者劉昌松攝）

▲女律師胡書瑜涉嫌洩漏偵查秘密給詐團遭檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

不過，北檢2024年另案起訴律師鄭鴻威等16名律師，因鴻涉嫌利用幫詐騙車手辯護的機會，將檢警偵查秘密洩漏給詐團首腦後。經持續追查，北檢又發現律師王琮鈞、胡書瑜、張嘉仁、黃昱嘉等4名律師，也曾接受鄭鴻威派案。

檢察官吳怡蒨3日指揮調查局台北市調處發動搜索，約談鄭等5名律師以及1名事務所助理，全案朝組織犯罪、洩漏國防以外秘密等罪嫌方向偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男遊馬來西亞落軌遭輾慘死　現場找到台灣護照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉買兇毆打前男友　女律師疑當「詐團軍師」遭約談

陳歐珀涉貪遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

快訊／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭移送北檢「80萬交保」

台東高中生天空之鏡溺斃！家境清寒「砍草賺生活費」

邵琇珮出庭遇靈魂拷問　檢方：證明柯替京華城量身打造不公平個案

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

討債變綁票！債主遭暴打強索240萬驚險跳車逃死　4惡煞下場慘

快訊／全認罪沒用！陳怡君與「饅頭主任」說法差很大　雙雙關回去

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

涉買兇毆打前男友　女律師疑當「詐團軍師」遭約談

陳歐珀涉貪遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

快訊／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭移送北檢「80萬交保」

台東高中生天空之鏡溺斃！家境清寒「砍草賺生活費」

邵琇珮出庭遇靈魂拷問　檢方：證明柯替京華城量身打造不公平個案

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

討債變綁票！債主遭暴打強索240萬驚險跳車逃死　4惡煞下場慘

快訊／全認罪沒用！陳怡君與「饅頭主任」說法差很大　雙雙關回去

百貨年中慶新光三越點數百倍回饋　微風滿額抽F1雙人遊

美西線加班船太多已有船公司降500美元　6月中漲價方案備受考驗

涉買兇毆打前男友　女律師疑當「詐團軍師」遭約談

陳歐珀涉貪遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

Peugeot「電動鋼砲E-208 GTi」即將登場！法國利曼24耐揭曉真面目

卡皮巴拉「集體越獄」被逮！　流浪近2個月後還長肉了

瘦瘦針越打越沒用？醫揭「失效4主因」：能救你的人只有自己

怕吃不完！日人跟店員點「半碗炒飯」　成品曝光千萬人看傻

快訊／李在明「確定當選」南韓第21屆總統　3年後再政黨輪替

麥拉倫「750S超跑特仕版」全球限量50台！向利曼24耐冠軍30周年致敬

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

社會熱門新聞

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

8人整團被賣僅3婦回台！另外5人家屬沒報案

8台人免費遊泰成豬仔　獲救婦現身

台東高中生溺斃！家境清寒砍草賺生活費

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

人蛇集團首腦年僅25歲　被逮時阿公反應曝

討債變綁票！債主遭暴打強索240萬驚險跳車逃死　4惡煞下場慘

即／高雄2男起口角　1人遭刺一刀斃命

更多熱門

相關新聞

即／詐團「通靈律師」滾雪球　檢調搜索約談5內鬼

即／詐團「通靈律師」滾雪球　檢調搜索約談5內鬼

律師鄭鴻威涉嫌在2023年間擔任詐騙集團軍師，結合多名律師同道，利用幫詐團車手辯護機會，把檢警偵辦案件內容與進度，洩漏給詐團首腦，台北地檢署先前起訴16名律師後，持續追查發現，還有其他律師也疑似參與犯行，3日指揮調查局台北市調處搜索律師事務所等9處，並約談鄭姓、王姓等5名律師與助理到案。

桌協發7點聲明！律師揪「第3點偷換概念」

桌協發7點聲明！律師揪「第3點偷換概念」

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

李怡貞：啦啦隊小三的後座力還蠻大的

李怡貞：啦啦隊小三的後座力還蠻大的

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

關鍵字：

詐團律師軍師鄭鴻威組織犯罪

讀者迴響

熱門新聞

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

馬來西亞1台男落軌　遭列車輾壓亡

即／李在明「篤定當選」南韓總統！

中華電信晚間再發聲明致歉

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面