單親媽自摔相驗死因曝！嬤獨藏悲痛認屍...不忍帶9歲孫女見媽媽

▲基隆30歲單親媽送完小孩去上課後，疑似右側超車操作不當自摔亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名李姓單親媽媽(30歲)昨(2日)上午送就讀國小三年級的女兒到學校後，獨自騎車前往汐止上班，未料途中行經七堵區實踐路253巷、華新一路口時，疑似超車不慎打滑自摔，整個人當場墜卡進路邊溝渠，經警消到場救出時，李女已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。檢方2日下午4時30分許相驗遺體，確認李女為頸椎骨折、胸部鈍性創傷致死。

警方調查，家住基隆的李女獨自撫養一名9歲的女兒，昨上午李女如往常先送女兒到學校上課，後騎車準備往汐止上班，未料途中李女準備從右側超越前方客運時，疑似操作不當，當場打滑自摔，整個人墜卡進路旁水溝中。

警消獲報後立即趕抵現場救援，並將受困的李女從溝渠中拉起，但當時她傷勢嚴重，已經沒有呼吸心跳，經緊急送往汐止國泰醫院搶救，但仍因傷勢過重，於昨上午8時55分宣告不治死亡。

檢警2日下午相驗李女遺體，死者家屬僅有李女母親到場，身形孤獨、神情哀傷，由於孫女年紀太小，擔心一時之間無法接受失去媽媽的衝擊，因此李女母親不敢帶孫女到場。檢警初步相驗後，發現李女遺體頸椎骨折，胸部有鈍性創傷，研判應是致死原因。