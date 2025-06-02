台日友好新里程！瑞芳區公所參訪琴平町　深化教育觀光合作

▲從線上到實體！瑞芳區公所赴琴平町重啟深度國際交流。（圖／新北市瑞芳區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

琴平町與瑞芳區自2018年度正式簽署友好交流協定，雙方透過互訪及寄宿家庭的方式，積極推動教育、觀光及商業等多方面交流。雖曾受疫情影響而暫停實體互動，但期間雙方仍透過線上視訊、直播活動及社群平台分享當地舉辦之活動，維繫兩地情誼不墜。

自2023年恢復實體交流以來，雙方互動日益頻繁。今年5月28日至6月1日，瑞芳區公所聯合里長聯誼會、瑞芳國中及九份商圈，共同組團前往琴平町進行為期五天的參訪交流，期望深化兩地友誼，並促進觀光、教育與文化等多領域合作。

▲拜訪琴平町長片岡英樹。

此次交流活動受到琴平町高度重視，特別安排瑞芳訪團參訪琴平中學、琴平町公所、公民館、公會堂、歷史資料館、JR琴平車站、町民運動場館及著名景點金刀比羅宮。訪視期間，由琴平町町長片岡英樹親自率隊，並有副町長、教育長、町議會代表、商工會、觀光協會、琴平中學師生及社會福祉協會等共38人參與，交流規模盛大、氣氛熱烈。

為擴大雙方在公私領域的交流，本次隨團參訪的兩位大學生，曾於2018年以瑞芳國中學生身分赴琴平町參與寄宿交流，時隔七年再度重返，展現經驗傳承與情誼延續的意義。特別感謝瑞芳青雲殿支持此次交流活動，除贈送茶葉予日方作為紀念外，更資助兩位大學生隨團參與，使此次出訪更具深遠意義。此外，書法家謝慶興亦以親筆書法贈予日方，象徵兩地友好情誼長存。

▲拜訪琴平町長致贈蘭亭序名作。

瑞芳區長楊勝閔表示，透過此次友好城市交流，不僅促進雙方了解與合作，更讓瑞芳團隊深入體驗日本在觀光推廣與高齡福利政策上的作法，像是老年人共食早餐活動，值得作為公共政策上的借鏡。他特別感謝琴平町公所及琴平中學對於行程安排與導覽的用心，同時也感謝新北市政府秘書處、觀光旅遊局、教育局與民政局的大力支持與協助。

瑞芳與琴平町多年來能維持密切交流與深厚友誼，特別要感謝2018年時任瑞芳區長陳奇正的努力促成，使雙方得以簽署友好協定，奠定穩固基礎。此次參訪中，九份商圈協會代表也贈送紅燈籠予日方友人，並宣傳即將於6月中旬在九份老街及周邊景點舉行的「紅燈籠祭」。琴平町當地過去舉辦的音樂祭與夜市節也曾搭配九份紅燈籠展出，使當地民眾亦能感受到九份老街的魅力。今年活動同樣邀請日本民眾來訪瑞芳，共同探索這座充滿歷史韻味的古老礦山小鎮。

▲拜訪琴平工商會氏家孝志。