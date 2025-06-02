快訊／基隆女失足墜6米深武崙溪　警消緊急吊掛救援送醫

▲基隆女失足墜6米深武崙溪，警消急吊掛救援送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區武崙溪今（2日）18時許發生驚險意外！一名31歲宋姓女子失足跌落約6公尺深的溪谷中，現場民眾發現後立即報警求助。消防局獲報後，立即調派6車12人趕往救援，警消抵達現場後，發現女子意識清楚，隨即利用吊掛裝備展開救援作業，最終順利將女子救上岸，由救護車送往基隆長庚醫院救治，至於詳細事故原因仍有待調查釐清。