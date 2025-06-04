中央刪地方補助款！社福教育弱勢都受影響　主計長：不得不的做法

▲新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新備詢 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會今（4日）審查民眾黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，眾多縣市政府都到場表達訴求。質詢時，國民黨立委林德福要新北市政府與台中市政府說明地方政府遭刪減一般性補助款遇到的困難；不過，行政院主計總處主計長陳淑姿說明，「我們真的是窒礙難行」，刪除一般性補助款是「不得不的做法」。

林德福質詢時邀請新北市政府與台中市政府說明被刪減一般性補助款遇到的困難。劉和然表示，一般性補助款包含社福、教育、弱勢，這些總共刪除30.44億，這些經費對縣市政府非常重要，同時也關係到身心障礙、弱勢等。「以地方來說，這是惡意的刪除」， 他從來沒有聽過中央刪除一般性補助款，「這是非常不可思議的做法」，希望行政院將這筆費用調整在其他預算上面。

鄭照新提到，一般性補助款涉及的內容是人民最需要的內容，大家都說「再怎麼苦不可以苦孩子、再怎麼窮不能窮教育」，但是行政院的做法感覺就是，「再怎麼苦也要苦孩子，再怎麼窮也要窮教育」，立法院交給行政院是「統刪」，是要讓行政院可以排優先順序，但結果是顯示，行政院竟然是覺得教育、弱勢不重要。

林德福說，中央現在就是亂砍亂殺，大家都心知肚明。陳淑姿回應，立法院大幅刪除中央預算，因此他們必須面對636億被刪除，因此他們提出釋憲，希望可以解決現在的問題，因為「我們真的是窒礙難行」；林回，「你們就是故意的！」，陳說，立法院大幅刪減中央總預算，這些包含國防、外交、教育，因此他們做出「不得不的決定」。

林德福怒回，「我從來沒有看過這樣的主計長」，今天有這麼多縣市來這邊，你應該要看到地方的困難，這樣惡搞人民真的看不下去。



