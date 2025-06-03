林正杰抱病赴約民眾黨活動　許甫憶：還是當年那個街頭小霸王

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，民進黨創黨元老林正杰助講。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨創始黨員、黨外時代三劍客之一，且有「街頭小霸王」之稱的林正杰，於3日凌晨4時因病過世，享壽73歲。民眾黨副秘書長許甫今回顧，年初邀請林參與「111釘孤枝」活動時，林慨然允諾搭幾小時火車到台北赴約，在舞台上幾乎用盡所有力氣，為司法獨立公正發聲，「儘管抱著病體依舊強悍，還是當年那個街頭小霸王」。

林正杰雖為民進黨創黨元老之一，但其立場多次改變，其政治理念也與民進黨漸行漸遠，近年甚至返回國民黨又退出、還曾支持洪秀柱等。而今年初，林正杰還受邀出席民眾黨舉辦的「釘孤枝」活動，怒嗆檢察官僅憑傳聞證據抓人，比過去的國民黨還要可惡，「如果檢察官最後交代不了，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉」。

民眾黨副秘書長許甫說，與林正杰委員的交集，僅先前媒體工作時有一兩次視訊訪問。他回顧，今年111釘孤枝活動前一周，致電給人在台東的他，卻慨然允諾搭幾小時火車到台北赴約。

許甫說，當時氣溫極低、戶外飄著細雨，原本坐著輪椅的林正杰，卻堅持全程在舞台上站著宣講，幾乎用盡他所有的力氣，為司法獨立公正、為台灣民主價值發聲。

許甫表示，這應該是林正杰最後參與的公開活動，儘管抱著病體依舊強悍，還是當年那個街頭小霸王。謝謝林正杰委員，無病無痛一路好走。