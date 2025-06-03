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民進黨元老林正杰逝世享壽73歲　年初才參加釘孤枝抗議綠色威權

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，民進黨創黨元老林正杰助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，民進黨創黨元老林正杰曾助講，今傳出他不幸病逝。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

民進黨創始黨員、黨外時代三劍客之一，且有「街頭小霸王」之稱的林正杰，於3日凌晨4時因病過世，享壽73歲。據了解，林正杰晚年罹癌、身體狀況欠佳，大多在台東養病，後續不排除移靈到台北。

資深媒體人周玉蔻3日透過臉書指出，早年的黨外三劍客陳水扁、謝長廷、林正杰中有「街頭小霸王」之稱的林正杰，據他的好友林國恩先生臉書貼文，今天凌晨4點過世了，享壽73歲。

周玉蔻表示，林正杰近年一直努力搏鬥癌症，生平事蹟精彩，政治立場也有變化。他擔任北市議員時曾經十分風光，也被稱為民主鬥士，但個性剛烈，「我對他的印象來自新聞採訪，也是君子之交，哀悼！祝願他的妻子家人節哀」。

林正杰早期曾為國民黨籍，但參與「黨外運動」，是民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱。不過，其立場多次改變，其政治理念後來也與民進黨漸行漸遠。

在1991年，因為民進黨通過「台獨黨綱」，林正杰反對台獨，而與朱高正加入趙少康、周荃等人組成的立法院超黨派早餐會，也宣告退出民進黨。2011年，林正杰申請恢復國民黨籍，但國民黨在台東提名饒慶鈴參選立委，林正杰不顧黨紀自行參選而被開除黨籍。

2015年，林正杰組織後援會，支持國民黨總統候選人洪秀柱。2016年，洪秀柱當選國民黨主席，林正杰申請恢復國民黨籍。2019年7月15日國民黨總統初選結果出爐，時任高雄市長韓國瑜以44.8%擊敗鴻海創辦人郭台銘27.7％勝出，表態挺郭的前立委林正杰則在臉書上宣布退出國民黨。

林正杰曾經擔任台北市議員，後出任新竹市副市長、立法委員、中華統一促進黨黨主席、百萬人民倒扁運動第一任理事長。

近來，民眾黨主席柯文哲陷入司法爭議中，民眾黨於2025年1月時，集結支持者抗議綠色威權，當時也找來林正杰站台。林正杰當時在致詞中表示，自己50年來追求民主政治，民進黨跟南韓總統尹錫悅差不多，甚至揚言到地檢署放一把火，不能讓民進黨欺負到這種地步，繼續下去台灣會倒。

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