盧秀燕批追加預算636億多此一舉　綠：打臉韓國瑜提的補救方式？

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央總預算遭立法院刪減636億元，行政院統籌刪減各縣市25%一般性補助款，約佔各縣市總預算1%，引起縣市首長跳腳，行政院長卓榮泰呼籲朝野支持行政院636億元的追加預算，台中市長盧秀燕則痛批「捨近求遠、多此一舉，讓人對行政院不明所以」。對此，民進黨今（3日）表示，立法院長韓國瑜二月時在五院會商中提議，總預算的補救辦法，「也許可以追加預算處理」，盧秀燕打臉韓國瑜，這又是中國國民黨典型內部鬥爭的宮鬥爛戲嗎？太陰險，竟對韓國瑜放暗箭！

民進黨表示，國民黨和民眾黨在立法院濫刪預算，還破天荒要求「如總刪減數未達939億7,500萬元（約3%），另予補足」，意思是「我就要砍這麼多錢，但不知道還有哪裡可刪，行政院自己想辦法」，最後行政院在不得以之下，只好縮減給縣市政府的一般性補助款。

民進黨直言，冤有頭，債有主，藍白放火我們救火，面對藍營縣市長的叫苦，行政院提出追加預算636億元的構想，試圖挽回藍白造成的爛攤子。但台中市長盧秀燕卻依舊有意見，批評這是「捨近求遠、多此一舉，讓人對行政院不明所以」，到底？難道盧秀燕也反對立法院長韓國瑜曾經提出的構想嗎？

2025年2月10日，韓國瑜在五院會商中提議，總預算的補救辦法，「也許可以追加預算處理」。2025年6月2日，盧秀燕媒體受訪時卻批評，追加預算是「捨近求遠、多此一舉」。民進黨質疑，盧秀燕打臉韓國瑜，這是在演哪一齣？又是中國國民黨典型內部鬥爭的宮鬥爛戲嗎？

民進黨喊話，但請盧秀燕別忘了，預算關係到的是人民的權益，人民才不在意盧秀燕想不想選黨主席、要不要卡韓國瑜，人民只在意解決藍白在國會造成的爛攤子。