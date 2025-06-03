罷團批羅智強無視言論自由　何元楷：言論自由不包含抹黑造謠

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委羅智強近日遭罷團爆料，利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘，他今（3日）回擊，自己已澄清從未打電話給柯，並揚言「提告並求償100萬」，罷團則回擊羅「無視言論自由與民主監督的基本原則」。對此，國民黨青年團前副總團長何元楷直言，大安罷團公民課要重修了，「原來惡意造謠抹黑，對罷團來說是民主監督？」

「大安罷團公民課要重修了！原來惡意造謠抹黑，對罷團來說是民主監督？」何元楷說，柯建銘稱羅智強在立法院朝野協商時，打無號碼電話鬧他。但問題是，既然是無號碼電話，柯建銘怎麼可能第一時間就知道是羅智強打的？很明顯就是故意亂說，隨便栽贓給羅智強。

何元楷指出，羅智強在協商的當下就立即否認不是他，而且願意拿出通話記錄澄清。更何況，羅智強也回應他根本沒有柯建銘的電話，怎麼可能打無號碼惡作劇電話？

何元楷指出，他跟羅智強相識多年，「強哥絕對不會幹這種無聊的事」，但是罷團、側翼卻在沒有證實是羅智強的當下，就直接認定是羅智強，這很明顯就是惡意要中傷羅智強。

「羅智強要對罷團這種惡劣的行為提出告訴，罷團的回應聲明真的讓他驚呆。」何元楷指出，罷團說羅智強提出告訴，是「無視言論自由與民主監督的基本原則」。有沒有搞錯？言論自由保障的不包含惡意造謠抹黑好嗎？而且，罷團竟還有臉說這是民主監督？

何元楷直言，難不成惡意對他人造謠抹黑，在罷團眼中是合理的民主監督嗎？這些罷免團體真的一點民主素養都沒有，公民課真的要重修了，可見這些罷團根本不是什麼公民團體，而是側翼團體。

何元楷強調，一定要遏止這種歪風，完全支持羅智強對這種惡意造謠、中傷、抹黑的行為提告，「絕對不能姑息這種行為，不然這些側翼團體一定變本加厲的繼續敗壞台灣社會風氣」。