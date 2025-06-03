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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強提告罷團求償百萬　苗博雅揭往事轟：政治生涯一路濫用司法

▲國民黨總統暨立委台北競總成立誓師大會，羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強近日遭罷團爆料，利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘，羅智強今（3日）回擊，自己已澄清從未打電話給柯，但罷團仍大肆宣傳，因此將「提告並求償一百萬」。對此，北市議員苗博雅指出「過往羅智強提告往事」批評，這不是羅智強第一次這樣操作，政治生涯一路濫用司法當作政治鬥爭工具，今天又故技重施，這是對公民參與的嚴重威脅，自己無法再沉默，必須把事實說出來，讓社會大眾看清楚真相。

苗博雅表示，今天看到「羅智強提告罷團求償一百萬」的消息，想起一件事。2023年，羅智強對她提告，說她違反公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」。

苗博雅表示，羅智強提告的理由是有傳單提到「為了等一個人，大安一年沒立委！大安區現在是臺灣唯一沒有區域立法委員的地方！國民黨故意拖到大安區立委補選沒收，為什麼？20萬大安區市民的權益沒有人能發聲，為什麼？原來是為了等一個人把戶籍遷回來可以選立委！羅智強就是這個人」。

苗博雅說，這是一場典型的政治濫訴，用司法恫嚇選民、干擾選舉。直到2024年8月，台北地檢署不起訴確定，但選舉早已結束，這不是羅智強第一次這樣操作，羅智強的政治生涯，一路濫用司法當作政治鬥爭工具，嘴上說不相信司法，實際上把司法當成操弄選舉、政治恫嚇的手段。

接著，苗博雅指出，2014年，羅智強陷入「頂新門神」風暴，羅智強提告誹謗，但2018年被法院判定敗訴，反而成為了法院認證的「門神」。2023年，羅智強參加國民黨大安區立委初選，為了壓制競爭對手鍾沛君，又作秀亂提告。

苗博雅提到，羅智強亂告她，還意外揭露一個案外案。她收到的不起訴書裡，檢察官查證，羅智強是於2023年5月間才將戶籍遷回臺北市大安區，這意味著，當年4月羅智強登記參加國民黨大安區立委初選時，其實戶籍根本還沒回到大安區。

苗博雅批評，羅智強一邊亂竄到處選，一邊亂告人浪費稅金，當司法成了個人政治操作的工具，社會該不該忍受？羅智強的政治操作，有一套熟悉的模式，告人翻車就翻頁，官司聲量換書籍銷量，自家的出版社金庫進帳不斷。

苗博雅說，原本她不打算再提，但今天羅智強又故技重施，對罷免團體提告求償一百萬元，這是對公民參與的嚴重威脅，自己無法再沉默，羅智強一再濫用司法資源，不但浪費社會成本，更嚴重威脅我國民主政治的健全發展。

最後，苗博雅強調，大家不該放任政治人物濫訴公民，從政要靠能力與誠信，而不是濫訴與威脅，她今天必須把事實說出來，讓社會大眾看清楚羅智強浪費司法資源進行選舉操弄的真相。

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員苗博雅受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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