傳黃國昌招手「考慮加入民眾黨」？　賴苡任：除非國民黨開除我

▲民眾黨主席黃國昌日前義氣站台「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤的團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前退出領銜人身分，儘管如此，罷團仍持續收件，希望達到安全目標3.5萬份，民眾黨主席黃國昌日前也出面替罷團站台。傳除民眾黨要來挖腳，召集人賴苡任今（3日）表示，自己現在就是國民黨籍，絕對是保持國民黨身份，「除非國民黨開除我黨籍」。

賴苡任今日中午接受政論直播節目專訪時，被問到國民黨主席將在9月進行改選一事時直言，黨主席選舉急迫性在哪？現在當務之急，是將在罷免邊緣的藍委守護好，至於為什麼國民黨主席改選一定要在7月公告、8月投票、9月交棒？有一種說法是，許多人提出可透過黨主席改選刺激反罷免士氣，但很多第一線遭罷邊緣立委都說，現在不是選黨主席的時候」。

賴苡任說，「在7月26日至8月23日這段時間，是反罷免最重要的時候，是全黨必須動員的時候，要全力幫助被罷免邊緣的立委，此時再選黨主席，無助團結。」選黨主席就是會有兩造雙方競爭，無論是良性或惡性競爭；而且主席選舉是黨內的事情，並非全民意志或是民主的展現。他強調，「現在當務之急，是把國民黨立委守護好，是唯一重要，沒有重中之重。」團結一致守護立委，才能面對民進黨的惡罷。

至於外傳民眾黨向賴苡任招手，賴苡任則笑說，「這是政治八卦！」自己沒有加入民眾黨的想法，是因為擔任立法院助理時，親眼見到民進黨立委吳思瑤造謠，以及多次結果不錯的藍白合。他強調，自己現在就是國民黨籍，絕對是保持國民黨身份，「人家問這問題我直接拒絕回答，我黨費直接繳3年，除非國民黨開除我黨籍。」