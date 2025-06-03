癌細胞最怕「1類食物」！醫認證： 抗癌又顧腸道

▲家醫科醫師李思賢指出，十字花科蔬菜、蘋果等富含「槲皮素」，有助於抗發炎、抗癌。（圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

從飲食防癌是最自然的方式！家醫科醫師李思賢指出，常見食物中的「槲皮素」已被證實具有抗發炎、抗氧化以及抗癌的效果，它能抑制一些刺激癌症生長和轉移的基因表現，甚至能強化腸道細胞、改善腸道菌叢。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」分享表示，槲皮素是一種植物中天然的色素，一種類黃酮，出現在常見的食物中。槲皮素已經證實有抗發炎、抗氧化以及抗癌的效果。它能抑制一些刺激癌症生長和轉移的基因表現，像是p21。槲皮素也有強化腸道細胞以及改善腸道菌叢的效果，能夠改善好菌與壞菌的比例。

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▲富含槲皮素的食物有十字花科、蘋果、洋蔥等。（示意圖／Pexels）

醫生說明，槲皮素還能促進癌細胞凋亡，並幫助身體對抗外來的環境致癌源。因為其抗發炎的效果，槲皮素常用在心血管問題上，通過調節GSH系統增強了細胞的抗氧化防禦。槲皮素也被視為天然的抗組織胺，是肥大細胞穩定劑，防止釋放引起過敏症狀的組胺。

李思賢進一步說，過敏是免疫系統改變的徵兆，通常與壓力生理學和腎上腺疲勞有關，槲皮素可納入治療腎上腺疲勞和壓力相關狀況策略的一部分，對膀胱炎、關節炎、糖尿病也可能有好處，但是沒有研究證實。此外，尿酸在肥胖以及血壓扮演重要的角色，在降低尿酸方面，槲皮素具有類似於痛風藥物的效力。

醫生指出，對於多囊性卵巢（PCOS）的患者來說，槲皮素也有降低雄性激素的能力。根據伊朗德黑蘭醫學大學的研究，多囊患者每天補充1000毫克的槲皮素，就能夠使睪固酮水平在3個月之內下降7.7％。槲皮素不僅能夠調節PI3K／Akt信號的溝通來抑制負責產生雄性素的CYP17A1基因，增強脂聯蛋白的表達，使得AMPK的水平增加12.3％。

李思賢提醒，槲皮素的使用幾乎沒有危險性，但是若有在服用抗生素、抗凝血藥物、正在進行化療的患者需要小心服用。至於富含槲皮素的食物，則有十字花科、蘋果、洋蔥、洋香菜、鼠尾草、紅酒、綠茶、櫻桃、藍莓、秋葵、橄欖油。根據統計每日攝入的槲皮素約10～100mg；若要從營養補充品補充建議每日500～2000mg。

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