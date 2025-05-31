川普宣布「進口美國鋼鐵」關稅翻倍　將課徵50%稅率

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普美國時間30日於賓州西米夫林（West Mifflin）的一家美國鋼鐵公司（US Steel）工廠發表演說，宣布將進口鋼鐵的關稅從現行的25%提高至50%，旨在進一步保障美國鋼鐵工人的利益，並強化國內鋼鐵業的競爭力。

川普在演說中表示，這項關稅政策的調整是為了確保外國鋼鐵進口不再損害美國的產業基礎。他強調：「我們將針對進口鋼鐵徵收50%的關稅，這項措施將讓外國企業無法輕易規避，並進一步鞏固美國鋼鐵業的地位。」他指出，原本考慮徵收40%的稅率，但在業界高層建議下，最終決定提高至50%。

川普提到，過去施行的25%關稅雖然已對產業有所幫助，但仍未達到理想效果。他表示：「25%還能讓他們勉強過關，但50%將徹底阻擋外國鋼鐵進口，這是一道無法跨越的屏障。」他並讚揚自己過去的關稅政策，認為正是這些措施挽救了美國鋼鐵業，避免工廠關閉及產業依賴外國供應。

除了關稅政策，川普也提及一項重要交易，肯定批准日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵控股權的協議。他認為此交易有助於促進美日雙邊合作，並為美國鋼鐵業注入更多資源。