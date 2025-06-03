新北綠竹筍產季開跑　新店青農陳全福勇奪「筍王」

▲今年新北綠竹筍冠軍由新店區綠竹筍栽培達人陳全福奪得（由新店區農會代為領獎）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局今（3日）舉辦新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會，今年共有16區100位農友參賽角逐新北筍王頭銜，經評審委員評選後，冠軍由新店區綠竹筍栽培達人陳全福奪得。

新北市是全國綠竹筍最大產區，產地超過全市一半以上的行政區，尤以五股、三峽及八里為大宗，是新北市重要的綠金產業。新北市政府為提升綠竹筍產業競爭力，促進產業發展，先後辦理區級及市級評鑑比賽，參賽農友將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高分者獲得筍王稱號。本屆市級評鑑「新北筍王」由新店區陳全福獲選，「甜筍王」則由泰山區唐德輔獲選，各個都實至名歸。

▲今年「甜筍王」由泰山區唐德輔（右4）獲選。

本屆市級評鑑冠軍陳全福來自新店區，31歲青農陳全福同時也是2024年新北甜筍王陳能恭的兒子，從祖母開始三代人已種植綠竹筍近40年，7年前回到新店與父母一同種筍，得知獲選「新北筍王」後，謙虛感謝評審們的肯定，並分享種植出優良綠竹筍的秘訣是以友善農法、用心照顧綠竹筍，同時也特別感謝祖母及父母的支持與陪伴，用優良綠竹筍將孩子撫養長大。另外今年新北「甜筍王」泰山區唐德輔也是2024年全國優質安全綠竹筍評鑑「溯源組」甜筍王，顯示新北綠竹筍品質優良、星光熠熠。

新北綠竹筍不論品質或口感享譽全台，以星級食材聯名知名餐飲，新北健康三寶—綠竹筍與「台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓」、「台北凱達大飯店」、「JR 東日本大飯店台北」及「饗賓餐旅集團-饗食天堂、果然匯、真珠台灣佳味」合作，開發粵菜、中式、日式、台式及蔬食等創意筍餐，推出綠竹筍期間限定料理組合，跨至台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，全台共計28家合作餐廳，讓外縣市的民眾也能品嚐新北最當季的綠竹筍。

▲新北市農業局長諶錫輝（左4）3日出席新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會。



台北凱達大飯店家宴中餐廳，即日起至7月底，結合港、川、粵風味手法，清爽脆嫩中交織細膩層次，打造六道風味獨具的特色綠竹筍佳餚。JR東日本大飯店台北「凱華樓中華料理」，即日起至8月31日期間，揉合宮廷料理的細膩，展現綠竹筍鮮甜清脆，推出六道層次豐富的夏日盛宴。望月樓以粵式料理，自6月23日至8月31日推出新北冠軍綠竹筍饗宴，主打冠軍筍之六道新菜，饗賓集團的真珠台灣佳味，今年推出甘甜蔭冬瓜蒜雞湯等3道台味十足料理，另外饗食天堂推出鮮蔬桂花嫩筍等3道、果然匯推出雨來菇蕨菜鮮筍沙拉等2道旗艦限定料理。

今年綠竹筍小旅行由三峽、八里、深坑、石碇、平溪等5產區農會辦理共8場次，預計於6月7日開放線上報名，活動內容包含在地生態及文化介紹、綠竹筍相關知識及食農教育體驗，歡迎大人小孩攜手一同體驗採筍的樂趣及品嘗鮮甜可口的綠竹筍。

新北市農業局表示，新北市推動「農業健康市/式」政策，提供優質又健康的綠竹筍，今年合作餐廳據點跨域全台，除了北部民眾外，遠在高雄的民眾也可吃到最道地的新北綠竹筍。為了方便上班族，我們也整合各農會電商平台，讓好吃的新北綠竹筍可由各農會購窗口直接宅配到家。想要自己挑選的民眾也不用擔心，6月28日、29日在臺北希望廣場也有展售會，想品嚐頂級好筍的民眾千萬別錯過。

▲新北與全台28家餐廳合作推出綠竹筍特色料理。