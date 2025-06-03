　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北綠竹筍產季開跑　新店青農陳全福勇奪「筍王」

▲新店青農陳全福勇奪「筍王」寶座。（圖／新北市農業局提供）

▲今年新北綠竹筍冠軍由新店區綠竹筍栽培達人陳全福奪得（由新店區農會代為領獎）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局今（3日）舉辦新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會，今年共有16區100位農友參賽角逐新北筍王頭銜，經評審委員評選後，冠軍由新店區綠竹筍栽培達人陳全福奪得。

新北市是全國綠竹筍最大產區，產地超過全市一半以上的行政區，尤以五股、三峽及八里為大宗，是新北市重要的綠金產業。新北市政府為提升綠竹筍產業競爭力，促進產業發展，先後辦理區級及市級評鑑比賽，參賽農友將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高分者獲得筍王稱號。本屆市級評鑑「新北筍王」由新店區陳全福獲選，「甜筍王」則由泰山區唐德輔獲選，各個都實至名歸。

▲新店青農陳全福勇奪「筍王」寶座。（圖／新北市農業局提供）

▲今年「甜筍王」由泰山區唐德輔（右4）獲選。

本屆市級評鑑冠軍陳全福來自新店區，31歲青農陳全福同時也是2024年新北甜筍王陳能恭的兒子，從祖母開始三代人已種植綠竹筍近40年，7年前回到新店與父母一同種筍，得知獲選「新北筍王」後，謙虛感謝評審們的肯定，並分享種植出優良綠竹筍的秘訣是以友善農法、用心照顧綠竹筍，同時也特別感謝祖母及父母的支持與陪伴，用優良綠竹筍將孩子撫養長大。另外今年新北「甜筍王」泰山區唐德輔也是2024年全國優質安全綠竹筍評鑑「溯源組」甜筍王，顯示新北綠竹筍品質優良、星光熠熠。

新北綠竹筍不論品質或口感享譽全台，以星級食材聯名知名餐飲，新北健康三寶—綠竹筍與「台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓」、「台北凱達大飯店」、「JR 東日本大飯店台北」及「饗賓餐旅集團-饗食天堂、果然匯、真珠台灣佳味」合作，開發粵菜、中式、日式、台式及蔬食等創意筍餐，推出綠竹筍期間限定料理組合，跨至台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，全台共計28家合作餐廳，讓外縣市的民眾也能品嚐新北最當季的綠竹筍。

▲新店青農陳全福勇奪「筍王」寶座。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局長諶錫輝（左4）3日出席新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會。

台北凱達大飯店家宴中餐廳，即日起至7月底，結合港、川、粵風味手法，清爽脆嫩中交織細膩層次，打造六道風味獨具的特色綠竹筍佳餚。JR東日本大飯店台北「凱華樓中華料理」，即日起至8月31日期間，揉合宮廷料理的細膩，展現綠竹筍鮮甜清脆，推出六道層次豐富的夏日盛宴。望月樓以粵式料理，自6月23日至8月31日推出新北冠軍綠竹筍饗宴，主打冠軍筍之六道新菜，饗賓集團的真珠台灣佳味，今年推出甘甜蔭冬瓜蒜雞湯等3道台味十足料理，另外饗食天堂推出鮮蔬桂花嫩筍等3道、果然匯推出雨來菇蕨菜鮮筍沙拉等2道旗艦限定料理。

今年綠竹筍小旅行由三峽、八里、深坑、石碇、平溪等5產區農會辦理共8場次，預計於6月7日開放線上報名，活動內容包含在地生態及文化介紹、綠竹筍相關知識及食農教育體驗，歡迎大人小孩攜手一同體驗採筍的樂趣及品嘗鮮甜可口的綠竹筍。

新北市農業局表示，新北市推動「農業健康市/式」政策，提供優質又健康的綠竹筍，今年合作餐廳據點跨域全台，除了北部民眾外，遠在高雄的民眾也可吃到最道地的新北綠竹筍。為了方便上班族，我們也整合各農會電商平台，讓好吃的新北綠竹筍可由各農會購窗口直接宅配到家。想要自己挑選的民眾也不用擔心，6月28日、29日在臺北希望廣場也有展售會，想品嚐頂級好筍的民眾千萬別錯過。

▲新店青農陳全福勇奪「筍王」寶座。（圖／新北市農業局提供）

▲新北與全台28家餐廳合作推出綠竹筍特色料理。

【更多新聞】

►人夫開車載女同學...行車紀錄器錄下「內褲往上跑了」　正宮怒告

►基隆落實行人友善！樂利三街通學步道啟用　人車分流更安全

►隨地吐痰被趕竟報復！KTV狂噴滅火器砸店傷人　基隆3煞下場曝

►連放10發沖天炮趕烏鴉！卻飛向台鐵列車　基隆男免囚代價2.5萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬斯克遭傳拉K包尿布　醫曝實例：36歲男嗑到膀胱容量剩60c
日媒曝古林睿煬傷況　教練團：恐長期缺陣
快訊／陳歐珀收賄案擴大！妻子遭移送北檢
台股突爆「鉅額違約交割」　今年第二高
8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案
健身教練飲食超自律卻罹癌！醫師揪出「生活一習慣」害慘他

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北綠竹筍產季開跑　新店青農陳全福勇奪「筍王」

新北頒發市長獎、技藝頂尖獎　侯友宜勉勵：挑戰國家級榮耀

響應世界自行車日！新北首長帶頭騎行　打造安全低碳城市

減塑愛地球！新北市圖「塑膠藝術展」　廢棄雨衣、塑膠袋重生

初夏健行首選！新北灣潭古道繡球花廊道　打造永續賞花景點

十年造十舟！澎湖五德國小「西瓜號」啟航　見證海洋教育新里程

立院拍板2028無煤中火！　陳亭妃轟盧秀燕誤導民眾扭曲事實

核三廠停機綠能發展迫在眉睫　屏東綠能聯繫會議啟動

從茶園到茶杯都要合法！紅烏龍業者齊聚鹿野學標示規範

桃園航空城標案工程區內樹木遭爆濫砍　工務局回應了

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

新北綠竹筍產季開跑　新店青農陳全福勇奪「筍王」

新北頒發市長獎、技藝頂尖獎　侯友宜勉勵：挑戰國家級榮耀

響應世界自行車日！新北首長帶頭騎行　打造安全低碳城市

減塑愛地球！新北市圖「塑膠藝術展」　廢棄雨衣、塑膠袋重生

初夏健行首選！新北灣潭古道繡球花廊道　打造永續賞花景點

十年造十舟！澎湖五德國小「西瓜號」啟航　見證海洋教育新里程

立院拍板2028無煤中火！　陳亭妃轟盧秀燕誤導民眾扭曲事實

核三廠停機綠能發展迫在眉睫　屏東綠能聯繫會議啟動

從茶園到茶杯都要合法！紅烏龍業者齊聚鹿野學標示規範

桃園航空城標案工程區內樹木遭爆濫砍　工務局回應了

妨礙守備改判斷大局！悍將0：5不敵味全吞3連敗　勝率跌破3成

日媒曝古林睿煬最新傷況　投手教練：不是跳過一場這麼簡單

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

啦啦隊正妹遭疑「不兼當主播恐離隊」　急上火線：不用替我擔心

兄弟爆笑企劃登場！平野挑戰王建民地獄伸卡笑喊：建醬～打不到

台股突爆「鉅額違約交割」　僅次於川普關稅衝擊大跳水

別忽略求救訊號！6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎

韓BL劇《乙方戀愛指南》內幕曝光！　「甜蜜放閃畫面」全沒排練過

8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

地方熱門新聞

高雄死亡車禍！騎士撞安全島亡

桃園推「霄裡好風光，運動樂悠遊」

哈赫拿爾森林祕境變驚嚇之旅林美燕怒轟

林業署南投分署啟動埔里盆地跨域保育合作

南投縣議員要求縣府充實縣立棒球場設備

台南西港地主慘遭亂倒廢棄物自掏數百萬清理費

停車糾紛很不爽　他駕車撞對方大門挨告

桃園市議員吳進昌　爭取捷運青線延伸草漯區

立院拍板2028無煤中火！陳亭妃轟盧秀燕誤導民眾扭曲事實

婦獨力照顧45歲癱兒　潮州警出手相助

雲林縣政府提出訴願　盼行政院撤銷補助刪減

林業署南投分署與南投地區林農面對面推廣林下經濟

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能

翻轉偏鄉、走讀社區、啟發探索台南24師鐸獎英雄獲肯定

更多熱門

相關新聞

新北首長帶頭騎行　打造安全低碳城市

新北首長帶頭騎行　打造安全低碳城市

6月3日是「世界自行車日」（World Bicycle Day），新北市政府響應交通部觀光署的世界自行車日活動，交通局、觀光旅遊局等局處及區公所首長、員工一起從板橋的華江橋下騎乘自行車至鶯歌山水步道，以實際行動推廣綠色交通、低碳生活，並展現新北市在自行車道建設上的努力與成果。

基層藥師指新冠藥物緊缺　羅一鈞拿數據反駁

基層藥師指新冠藥物緊缺　羅一鈞拿數據反駁

初夏限定　灣潭古道繡球花海登場

初夏限定　灣潭古道繡球花海登場

即／雙溪區公所竄火　消防破門

即／雙溪區公所竄火　消防破門

新北35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

新北35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

關鍵字：

新北市綠竹筍農業食材競賽

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

中華電信晚間再發聲明致歉

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

更多

最夯影音

更多

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面