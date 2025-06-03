響應世界自行車日！新北首長帶頭騎行　打造安全低碳城市

▲新北市交通局、觀光旅遊局等局處及區公所首長、員工以實際行動推廣綠色交通、低碳生活。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

6月3日是「世界自行車日」（World Bicycle Day），新北市政府響應交通部觀光署的世界自行車日活動，交通局、觀光旅遊局等局處及區公所首長、員工一起從板橋的華江橋下騎乘自行車至鶯歌山水步道，以實際行動推廣綠色交通、低碳生活，並展現新北市在自行車道建設上的努力與成果。

交通局長鍾鳴時表示，為達成2050淨零碳排的永續目標，新北市積極打造完善的自行車交通環境，目前市內自行車道總長已達691公里，並遍設YouBike公共自行車租賃站，方便市民騎乘接駁。未來，市府將持續修補斷點、優化既有路段，完善指標導引系統，並將自行車道規劃納入大型工程與都市開發計畫，讓騎乘自行車更安全、更方便，也更融入日常生活。

▲新北市府響應交通部觀光署的世界自行車日。



交通局簡任技正吳政諺說，目前新北市已設置1,442座YouBike站點，提供超過2萬1千輛自行車，未來還會持續優化服務，從站點密度、車輛調度、維護管理，到支付便利性與整體使用體驗，希望讓民眾使用更順手，也吸引更多人一起投入低碳交通行列。

交通局強調，未來會繼續以「安全、友善、永續」為核心目標，攜手各局處與市民一同努力，打造更多更好的自行車道，讓綠色交通成為市民生活的一部分，也讓我們的城市更宜居、生活更美好。