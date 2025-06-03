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新北頒發市長獎、技藝頂尖獎　侯友宜勉勵：挑戰國家級榮耀

▲新北頒發市長獎、技藝頂尖獎。（圖／新北市教育局提供）

▲侯友宜勉勵每位獲獎學生，肯定在不同領域的努力與表現。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市113學年度「市長獎、技藝頂尖人才暨學校模範生代表頒獎典禮」今（3日）舉行首場表揚，市長侯友宜親自出席勉勵每位獲獎學生，肯定他們在不同領域的努力與表現，並與獲獎學生逐一合影留念，紀錄這深具意義的一刻。

侯友宜表示，能拿到市長獎相當不容易，肯定同學們在學習過程中，以認真的態度獲得傑出成績。此次表揚涵蓋學業卓越、特殊展能、技藝競賽優勝與模範楷模等多元領域，也體現新北市鼓勵孩子從興趣出發，找到自信與成就的目標。

▲新北頒發市長獎、技藝頂尖獎。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市113學年度「市長獎、技藝頂尖人才暨學校模範生代表頒獎典禮」3日舉行首場表揚。

侯友宜說，獲得市長獎只是一個階段，期望未來獲獎同學都能持續精進，不斷成長茁壯、突破自己，進而超越市長獎拿到國家獎，成為國家發展的頂尖人才。

113學年度共計5,157位來自高中以下學校的學生分別獲頒「學習卓越市長獎」、「特殊展能市長獎」、「技藝頂尖人才」及「學校模範生代表」等獎項。其中三峽國中侯羿丞榮獲「特殊展能市長獎」及新北市技藝競賽陶藝科第一名雙料殊榮，他對陶藝創作充滿熱情，經常利用課餘時間自主練習，逐步建立屬於自己的藝術風格。

▲新北頒發市長獎、技藝頂尖獎。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市教育局表示，今年頒獎表揚涵蓋學業卓越、特殊展能、技藝競賽優勝與模範楷模等多元領域。

錦和高中簡立綺不僅獲得阿美族語朗讀特優外，同時也是田徑場上的佼佼者，主攻長跑與障礙賽項目，在多項賽事中勇奪佳績，是能文能武均衡發展的全方位人才榜樣。另外，竹林高中鮑其麟從國中時期開始專注書法創作六年，囊括逾120項獎項，不僅書藝精湛，更是校內模範生代表，展現新世代文青風範。

教育局表示，新北教育始終以「全人教育」為核心，今年的頒獎典禮除了表揚市長獎項，也同步表揚國中技藝競賽前六名及學校模範生代表，鼓勵學生勇於探索各類領域，培養發揮多元潛能。

▲新北頒發市長獎、技藝頂尖獎。（圖／新北市教育局提供）

▲侯友宜期望學生未來成為國家頂尖人才。

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