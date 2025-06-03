被問海外設廠成本！魏哲家「1比喻」眾笑翻　網：鼎泰豐不排除提告

▲台積電（2330）今日舉行股東會。（圖／記者高兆麟攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電（2330）今日舉行股東會，董座魏哲家被股東問到，台積電跨國設廠，要如何確保各區營運一致？魏哲家雖說，在技術方面涉及機密不便講解，但成本部分，他則以台灣和美國的鼎泰豐來形容。結果此話一出，就立刻在網路上掀起熱烈討論。

股東會上，有股東針對台積電跨國設廠提問，想知道台積電在日本、美國等設廠，要如何確保各區營運和技術上一致？是否會導入AI或是自動化管理？

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魏哲家表示，對於在日本、美國，以及未來會到德國運作，「它的生產線整個從台灣，把我們的技術copy過去，這個事涉機密，我就不多加講解」，但是看良率有達到就能知道，現在是有一套緻密的制度，可以讓每一個地區都能一樣的打出台積電的名號，而這也代表它的品質都是一致的。

▲鼎泰豐。圖與本文無關。（資料照／記者黃士原攝）

至於成本，魏哲家表示，每一個地區的成本確實都是不一樣的，「如果在台灣吃鼎泰豐跟在美國吃鼎泰豐，你就知道我講的意思了。有沒有去過美國吃鼎泰豐？沒有啊，不好吃又貴（台語）」。魏哲家此話一出，現場也傳出笑聲，於是他又補充了一句，「請不要記錄啊！」

只是，這樣的形容卻也在網路上掀起討論，不少網友都在PTT上直呼，「這篇重點是鼎泰豐」、「美國鼎泰豐：不排除提告」、「很敢講」、「美國鼎泰豐確實比台灣難吃，但還可以一吃啦」、「所以美國台積電貴又......，我不敢說」、「鼎泰豐：我沒惹你耶」、「海外鼎泰豐味道就真的有差異啊」、「鼎泰豐：躺著也中槍」。