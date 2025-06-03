父親睪丸發炎！他嘆「連問3醫院都沒病床」　護理師姊姊曝現況

▲原PO問了3間醫院的急診室，結果都沒有病床。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我今天一定要抱怨這個台灣醫療的問題。」有網友在PTT上發文透露，他的父親睪丸發炎，必須連打7天抗生素，然而，台大醫院卻沒有病床，之後連續問了其他間大醫院，也都說沒有病房，「這種狀況，全台都要面對，跑不了！」

這名網友2日在PTT的Gossiping板上，以「現在雙北醫院急診都沒病床」為標題發文，提到他父親因為睪丸發炎，要連打7天抗生素，然而，「現在台大醫院急診都要待床，沒護士和床位」。原PO透露，他的姊姊是馬偕的護理師，對方也說他們醫院沒有急診床位，「因為她同事能轉行的，幾乎都轉行當空姐、行政了」。

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之後原PO接連打電話給3間大醫院的急診室問，結果也都說沒有病床，「現在平民百姓不能生病住院就是了，這種狀況，全台都要面對，跑不了」。

▲PTT全文。（圖／翻攝自PTT，下同）

貼文曝光後，有些網友認為這是假消息，或不解為何非得到台大醫院就診。但原PO強調，「這是真的，我不怕查，我爸的主治醫生在台大，他才決定就跑台大急診」。

原PO今（3）日也再次發文補充，「昨天應該要說，台大醫院目前急診只有病人能躺的床位」，等了一個晚上之後，醫師則說，可以去住院觀察治療的床位。

原PO接著說，一般人去下午急診，有很大的可能性要在急診室待床，「一般病房不一定有床位讓病人和家人一起住」。他也強調，「我沒有要造謠的意思」，還好有在台大醫院等一個晚上，泌尿科有一般床位能讓病人住院，「其他有人等更久」。針對此事，截稿前尚未取得院方回應。

本文經原PO授權引用