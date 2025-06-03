深夜掛急診「卻沒病房」　他待到隔天...見20人排隊等住院

▲網友透露，現在若要住院，還要排隊等病房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（2）日有網友發文表示，他的家人有住院需求，但連續問了好幾間雙北的大醫院，卻都沒有病床。之後則有另名網友回文表示，這樣的狀況似乎不只出現在雙北，他的孩子5月時反覆發燒，雖然醫師建議住院，但全院卻無病床，後來他和朋友抱怨此事，才知朋友的侄子也遇到沒病房的狀況。

這名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，沒病床的狀況不只出現在雙北，他的孩子之前因黴漿菌反覆發燒，所以5月17日晚上11時就去台中榮總掛急診。當時照了X光，看到肺部有併發肺炎，因此急診醫師建議住院打抗生素治療。

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但原PO透露，「全院沒有病床，所以要住院的話現在就要排隊，從急診排隊轉住院會比較快，如果明天再自己來排隊又要等待，那就優先安排單人或雙人病房，真沒有就健保病房，所以就在急診病床上打食鹽水和吃退燒藥和一點抗生素等待住院」。

原PO接著說，等待期間，隔壁床不知道是什麼原因，也需要住院，「急診醫師還在幫忙找ICU病房讓病患住院」。他認為，中部「扛把子醫院」連ICU都滿床，就代表醫療環境開始有問題了。

到了5月18日一早，原PO注意到急診門口顯示，等待住院的病人有將近20位。與此同時，他也發現有很多家長帶小孩到急診就醫，結果都是沒有病床，只能躺床等待，「自己是從星期六晚上就來排隊，那些星期日凌晨才來的有沒有病房都不知道了」。

原PO後來在朋友的群組抱怨此事，結果朋友說自己的侄子也一樣因黴漿菌發燒，「星期日清晨5點去中國附醫急症就醫，排隊6小時到11點一樣沒病房」，因此他認為，這樣的狀況應該不是單一事件。針對此事，截稿前尚未取得院方回應。

▲PTT全文。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，有網友回應，「朋友說他家長輩3月去桃園長庚開刀，現在住院3天醫生就安排出院了，他說那天隔壁來，因為台北沒病床，只能轉到桃園分院開」。也有網友表示，「護理師問題就不解決，現在又碰到可能的新冠上升問題」、「病床要能有護理師照顧啊，沒人就不開床」、「沒人顧，所以不開床，希望真的可以重視這塊」。

本文經原PO授權引用