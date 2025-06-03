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雲科大文資學院學程推動傳統工藝行銷力　跨界實作串連文化創意

▲「傳統工藝文化資產經理人才培訓學程」參與者背景多元，促進跨領域交流。（圖／雲林科技大學提供）

▲「傳統工藝文化資產經理人才培訓學程」參與者背景多元，促進跨領域交流。（圖／雲林科技大學提供）

記者游瓊華／雲林報導

「傳統工藝文化資產經理人才培訓學程」由國立雲林科技大學文化資產學院舉辦，一系列豐富多元的實地參訪與手作體驗活動，展現傳統工藝跨域傳承與創新應用的強大能量。校方表示，希望讓台灣的文化資產在現代社會持續發光發熱，並跨越國界，連結更多心靈。

活動亮點之一為「乙巳神采話甲子—錦中60創新藝」柯錦中邀請展導覽，特別邀請粧佛與神明紙帽保存者柯錦中藝師親自於彰化縣美術館導覽。柯藝師從13歲起師承泉州派名師，長年致力於傳統工藝保存與創作，現場詳細解說其自身作品理念與技法，並與學員座談交流，激發多元觀點。

▲「傳統工藝文化資產經理人才培訓學程」參與者背景多元，促進跨領域交流。（圖／雲林科技大學提供）

▲學程師生參與「臺灣印刷探索館」移地教學之合影。（圖／雲林科技大學提供）

學程亦安排「台灣印刷探索館」移地教學，讓學員親身體驗鉛字活版印刷、數位排版等歷史設備，並動手製作手工線裝書，深入了解臺灣印刷文化。來自企管系巴基斯坦的教授與博士生也參與其中，表示對臺灣文化與手作活動充滿興趣，並期待未來有更多機會能參與了解臺灣本土文化。

此外，學程中手作工作坊，先講解該傳統工藝的歷史淵源與發展，進而實際帶學員進行實作，藝師也分享自身從事工藝產業的心路歷程。漆藝家劉凌冲藝師指導學員製作貼葉灑金漆盤、李志上藝師指導學員「點翠實作工作坊」，分享點翠首飾的歷史背景，並帶領學員製作小型點翠飾品。竹籐編楊雅雪藝師說明竹籐編材料的特性，讓初學的學員們都輕鬆上手且體驗到傳統技藝的現代魅力。

該學程今年吸引十多位校外人士報名，參與者背景多元，促進跨領域交流。主辦單位積極鼓勵外籍生參加，雖無專業翻譯，學員仍以行動翻譯軟體積極參與，展現高度學習熱忱。主辦學程的雲科大台灣無形文化資產保存與活化中心王瀞苡主任表示，希望透過多元且實作導向的課程設計，讓更多人親身體驗傳統工藝的精湛與文化內涵、都能在互動中激盪出新的火花。

▲「傳統工藝文化資產經理人才培訓學程」參與者背景多元，促進跨領域交流。（圖／雲林科技大學提供）

▲圖學員專注進行貼葉灑金漆盤的情形。（圖／雲林科技大學提供）
 

 

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