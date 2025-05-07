　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

▲▼ 阿里山林鐵申遺 蔡易餘今籲結合日治歷史與日本合作 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

▲▼ 阿里山林鐵申遺 蔡易餘今籲結合日治歷史與日本合作 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院經濟委員會召委蔡易餘今天邀集文化部文化資產局、交通部觀光署、農業部林業及自然保育署嘉義分署與林鐵處、嘉縣議員及鄉鎮代表，搭乘林鐵「福森號」實地考察林鐵營運與文化資產保存現況，會中蔡易餘強調，申遺需結合歷史與國際合作，呼籲以日治時期歷史為基礎，推動與日本合作申遺的跨國文化資產模式。

▲▼ 阿里山林鐵申遺 蔡易餘今籲結合日治歷史與日本合作 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

蔡易餘指出，阿里山林鐵由日本人於日治時期興建，這段歷史背景應成為申遺的重要元素。他表示，過去台灣對日治歷史多所保留，但若希望讓林鐵被國際看見，就必須正視歷史、勇於訴說，並尋求與日本合作，由日本這個聯合國會員國發起跨國申遺，才有可能讓阿里山鐵路進入世界遺產名單。」

▲▼ 阿里山林鐵申遺 蔡易餘今籲結合日治歷史與日本合作 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

蔡易餘強調，台灣無法以國家名義申遺，應比照絲綢之路等案例，轉以跨國文化資產方式申請，透過歷史脈絡與國際合作，突破外交侷限。

文化部文化資產局主任秘書張祐創簡報指出，阿里山林業暨鐵道文化景觀自2003年列入我國世界遺產潛力點，2019年整合嘉義市與嘉義縣文化資源後，登錄為重要文化景觀，面積達1443.8公頃。文化部近年推動「林業文化路徑」計畫，投入逾1374萬元規劃主題路線、培訓導覽員與推動出版，強化林鐵文化價值。

▲▼ 阿里山林鐵申遺 蔡易餘今籲結合日治歷史與日本合作 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

張祐創表示，文化部預計2025年舉辦「台灣文化遺產國際論壇」，邀請國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）主席來台交流，未來將結合中央、地方與民間力量，持續推動文化資產保存、活化與國際曝光，朝世界遺產登錄邁進。

▲▼ 阿里山林鐵申遺 蔡易餘今籲結合日治歷史與日本合作 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

林鐵處處長王昭堡簡報指出，林鐵近年營運與安全強化成果，包括改善29處高風險邊坡、導入AI警示系統與災害應變機制，並推進車庫整建、票務優化與區間車服務，期盼透過文化與觀光雙軌並進，將阿里山林鐵打造為具國際能見度的文化遺產場域。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！　笑：有海帶味
存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　行員請他休息等待竟照做
悍將主場7連敗　球迷「陳金鋒下台」標語登大螢幕
獨／江泳錡陪前夫搭救護車　大哭「可以把我一部分生命給他嗎」
首個部會預算解凍！　立院教委會放行「文化部34億」
快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！
快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」　她生前錄音檔公開
宥勝「3大社群平台突關閉」！　慈惠粉專照片全刪光
獨／18歲少女被賣緬甸失聯半年！　母落淚頻問平安否

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

花蓮全面防治登革熱！縣府籲落實「巡倒清刷」 加強清除孳生源

護師節傳光儀式溫馨感人！　成醫金獎肯定3大護理楷模

花蓮端午返鄉專車2班列！7日中午開放訂票　每張收行政費200元

雲嘉南分署推端午優選禮盒季！　火燒蝦粽、一口烏魚子熱賣登場

立委黃建賓成功爭取台東漁民福祉　國防部演習配套出爐減少衝擊

核准與農業不可分離土地　地上建物如供營業+出租將改課地價稅

母親節前夕　潮州警友辦事處慰問警察媽媽

違規壓下來了！台東警啟動交通大執法　事故數明顯下降

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

花蓮全面防治登革熱！縣府籲落實「巡倒清刷」 加強清除孳生源

護師節傳光儀式溫馨感人！　成醫金獎肯定3大護理楷模

花蓮端午返鄉專車2班列！7日中午開放訂票　每張收行政費200元

雲嘉南分署推端午優選禮盒季！　火燒蝦粽、一口烏魚子熱賣登場

立委黃建賓成功爭取台東漁民福祉　國防部演習配套出爐減少衝擊

核准與農業不可分離土地　地上建物如供營業+出租將改課地價稅

母親節前夕　潮州警友辦事處慰問警察媽媽

違規壓下來了！台東警啟動交通大執法　事故數明顯下降

孫鋼銀看關稅問題本月底會大致解決　大陸電商貨很難恢復在美盛況

郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

小惠特9下再見安打！　皇家4比3氣走白襪摘勝

白金龍「傳家酒」金箔加持　白沙屯媽祖紀念酒收藏金身

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

金賽綸生前留「1小時30分錄音檔」　高層出40億收買失敗…爆料者遭襲

持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀濺血傷照震撼

印度轟巴基斯坦「增至26死」　雙方衝突始末一次看

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

日本三菱與鴻華先進簽MOU　裕隆：Model B三義廠生產、2026外銷大洋洲

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

地方熱門新聞

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

桃園警犬隊表現佳　民代建議獎勵「毛警官」

白沙屯媽祖南投遶境創兩紀錄

屏科大校內嚴重車禍　男大生騎車被撞飛

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

台南永華一街住宅竄出濃煙地下室起火搶救排煙

淡水古蹟博物館入選全球首屆百大故居

詐騙鬼島加劇退休潮！台南900警申退藍營促市府提對策補警力

臺大金山分院榮獲《遠見》ESG醫療永續獎

致理科大就博會　初媒合率衝53.5%

板橋3座海洋風遊戲場　打造親子友善空間

德國史坦堡縣訪團會侯友宜　深化40年姊妹市情誼

山區大雨樹倒阻路38人受困　警民連手助脫困

更多熱門

相關新聞

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

阿里山林鐵列車去年才發生旅行社違法代遊客擅闖鐵軌區，造成女遊客遭列車擦撞受傷，1日農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵處）會同嘉義警方前往取締，在眠月線當場發現2名美國籍遊客違規行走軌道，違者將處最高5萬元罰鍰。

白沙屯媽祖進香將啟程！萊禮捐百萬物資伴32萬香燈腳同行

白沙屯媽祖進香將啟程！萊禮捐百萬物資伴32萬香燈腳同行

台鋼啦啦隊女孩熱情應援水手台灣日

台鋼啦啦隊女孩熱情應援水手台灣日

文總《WE ARE我們的除夕夜》奪國際鉑金獎　唯一獲獎除夕特別節目

文總《WE ARE我們的除夕夜》奪國際鉑金獎　唯一獲獎除夕特別節目

台灣列美首批談判國　學者：美視台為關鍵戰略夥伴

台灣列美首批談判國　學者：美視台為關鍵戰略夥伴

關鍵字：

蔡易餘林鐵申遺台灣文化國際合作世界遺產

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面