台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

▲▼ 阿里山林鐵申遺 蔡易餘今籲結合日治歷史與日本合作 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院經濟委員會召委蔡易餘今天邀集文化部文化資產局、交通部觀光署、農業部林業及自然保育署嘉義分署與林鐵處、嘉縣議員及鄉鎮代表，搭乘林鐵「福森號」實地考察林鐵營運與文化資產保存現況，會中蔡易餘強調，申遺需結合歷史與國際合作，呼籲以日治時期歷史為基礎，推動與日本合作申遺的跨國文化資產模式。

蔡易餘指出，阿里山林鐵由日本人於日治時期興建，這段歷史背景應成為申遺的重要元素。他表示，過去台灣對日治歷史多所保留，但若希望讓林鐵被國際看見，就必須正視歷史、勇於訴說，並尋求與日本合作，由日本這個聯合國會員國發起跨國申遺，才有可能讓阿里山鐵路進入世界遺產名單。」

蔡易餘強調，台灣無法以國家名義申遺，應比照絲綢之路等案例，轉以跨國文化資產方式申請，透過歷史脈絡與國際合作，突破外交侷限。

文化部文化資產局主任秘書張祐創簡報指出，阿里山林業暨鐵道文化景觀自2003年列入我國世界遺產潛力點，2019年整合嘉義市與嘉義縣文化資源後，登錄為重要文化景觀，面積達1443.8公頃。文化部近年推動「林業文化路徑」計畫，投入逾1374萬元規劃主題路線、培訓導覽員與推動出版，強化林鐵文化價值。

張祐創表示，文化部預計2025年舉辦「台灣文化遺產國際論壇」，邀請國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）主席來台交流，未來將結合中央、地方與民間力量，持續推動文化資產保存、活化與國際曝光，朝世界遺產登錄邁進。

林鐵處處長王昭堡簡報指出，林鐵近年營運與安全強化成果，包括改善29處高風險邊坡、導入AI警示系統與災害應變機制，並推進車庫整建、票務優化與區間車服務，期盼透過文化與觀光雙軌並進，將阿里山林鐵打造為具國際能見度的文化遺產場域。