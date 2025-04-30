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白沙屯媽祖進香將啟程！萊禮捐百萬物資　暖心相伴32萬香燈腳同行

▲白沙屯媽祖進香預計將湧入32萬名香燈腳同行。（圖／ETtoday資料照）

▲白沙屯媽祖進香預計將湧入32萬名香燈腳同行。（圖／ETtoday資料照）

記者隋昊志／綜合報導

白沙屯媽祖進香活動將於5月1日啟程，吸引超過32萬人報名參加。此次活動中，台灣知名醫材公司萊禮生醫，應台北市天后會之邀，捐贈價值超過百萬元的結緣品，為參與者提供支持。

萊禮生醫董事長王綉子表示：「這份心意，來自深深的祈願，祈願台灣人莫忘心中的純樸與善良，並祈願這片土地上的團結長存。」捐贈的結緣品中，包括近五千包「德樂爆冰包」、上千瓶「萊潔防蚊液」，以及特別設計的「萊潔×白沙屯媽祖」聯名紀念口罩，共計十萬片單片包裝和兩千盒限量紀念組，僅贈不售。

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這些物資已於4月29日送達，確保在媽祖啟程之時，這份祝福能隨行。萊禮生醫總經理黃雋盛也指出，這次贊助不僅是物資支援，更是對台灣傳統文化信仰的致敬。

▲▼萊禮生醫兩款只贈不賣的白沙屯媽祖進香聯名口罩備受關注。（圖／翻攝自萊禮生醫臉書）

▲▼萊禮生醫兩款只贈不賣的白沙屯媽祖進香聯名口罩備受關注。（圖／翻攝自萊禮生醫臉書）

▲▼萊禮生醫兩款只贈不賣的白沙屯媽祖進香聯名口罩備受關注。（圖／翻攝自萊禮生醫臉書）

特別設計的聯名口罩，以「約定」為主題，推出四款設計。包括「天慈如鳳」和「后恩似海」，分別象徵媽祖如同守護台灣的翱翔鳳凰和滋養生命的海靈，傳遞著台灣人對宗教信仰的依靠，以及應有的純樸與善良。

白沙屯媽祖進香是台灣最盛大的宗教盛典之一，參與者在徒步進香的旅程中，能感受到來自媽祖的庇佑與溫暖，這段旅程也展現出台灣獨有的文化魅力。

此外，為因應白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動，預估將帶來逾60萬人潮，雲林縣政府宣佈，5月3日媽祖鑾駕抵達北港朝天宮時交通管制、休憩場所與活動資訊，呼籲民眾提前做好準備，遵守各項管制措施，歡喜進香，平安回家。

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