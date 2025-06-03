罷免吳思瑤二階收件大進補！　張斯綱今遞交4513份連署書

▲張斯綱送交4513份罷免吳思瑤連署書。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體，進入二階連署最後衝刺階段，力拼在6月7日截止日前收集約2.7萬份連署書，召集人賴苡任日前透露，還差5000份連署書。對此，國民黨北市議員張斯綱今（3日）透露，今天他帶上4513份連署書，正式送交罷瑤總部，這段時間，他和團隊每天擺攤，一張一張地收、一位一位地說明，每一張連署書，都是一份對賴政府執政的不滿；每一筆簽名，都是一個對吳思瑤失望的民意吶喊。

張斯綱表示，4513份連署書，這是今天，他帶上罷瑤二階段的連署書，正式送交罷瑤總部的總數。這段時間，他和團隊每天都在街頭擺攤連署，一張一張地收、一位一位地說明，從市場到公園、從捷運口到社區門口，都有他們的身影。

張斯綱表示，途中有人質疑、有人謾罵、有人怕被查水表，但也有更多人走過來，默默點頭，堅定簽下自己的名字。每一張連署書，都是一份對賴政府執政的不滿；每一筆簽名，都是一個對吳思瑤失望的民意吶喊。

最後，張斯綱強調，罷瑤的過程，經歷顛簸、走過風雨，但他自始至終都是抱持一個信念「盡我所能、全力協助」。謝謝每一位願意站出來的你，願意相信他們，一起把政治拉回民意的軌道，他們知道這條路還長，他們會一步一腳印堅定走下去，絕不放棄。

▼罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體。（圖／記者鄭佩玟攝）