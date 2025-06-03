批賴苡任「當今第一政治癡漢」　吳思瑤：有志從政就從守法開始

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳思瑤案的領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷團申請更換領銜人又因不合格數過多未果，近日曝光的1份公文更提及，「罷瑤」連署有142件姓名非「吳思瑤」，不列入收件數。而「罷瑤」召集人賴苡任今（3日）再出招，要求吳思瑤陪同聽庭罷免連署假處份案。對此，吳思瑤表示，賴苡任真是當今政壇第一政治癡漢，每天對吳思瑤不斷跟騷，「還找我陪她出庭，怎麼可能，我很忙，不需要陪他做秀，若有志從政就好好從守法開始，好好深耕地方，服務基層開始」。

張克晉日前宣布退出罷免案，「地動刪瑤」又更換領銜人失敗，導致罷免案深陷窘境，近日又被爆出，張克晉之所以態度大轉變，是因為在連署書中「看見已故媽媽的簽名」。「罷瑤」案徵求連署7日將屆滿，賴苡任再出招，向台北高等行政法院提起訴訟，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非單一領銜人，法院今開庭審理，賴邀吳到法院聽庭。

對此，吳思瑤表示，賴苡任真是當今政壇第一政治癡漢，每天對吳思瑤不斷跟騷，「還找我陪她出庭，怎麼可能，我很忙，不需要陪他做秀，賴苡任還說觀察到我的心情起伏，他是我肚子裡的蛔蟲嗎？」不要往自己臉上貼金，若有志從政就好好從守法開始，好好深耕地方，服務基層開始。

吳思瑤指出，不是罷免吳思瑤為何可以送件？自己比誰都想知道，明明不是罷免吳思瑤的，為何可以魚目混珠，這到底是罷免誰的？極有可能是國民黨中央廚房集體造假，該說明的人應該是賴苡任、比對出這上百份粗枝濫造的台北市「蔣委會」，賴苡任號稱是罷免吳思瑤發起人，法律上有領銜人、提議人，發起人沒有法律責任，每天在外面耍帥、放狠話，遇到事情卻第一時間甩鍋。

吳思瑤直言，在外當英雄、對內是狗熊，賴苡任現在用甩鍋態度說自己沒有造冊，但當時說送多少件的不就是賴苡任嗎？出事了卻說不關他的事，民主不容造假，越來越多證據顯示國民黨舞弊、犯罪、違法，都是現在進行式，無人能干預司法偵辦跟選務作業，自己是當事人，一向平常心，以問政為優先。