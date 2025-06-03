南投霸馬補件3828份！　馬文君酸「福壽螺」催出2.5倍連署書

▲罷團「ALL罷馬」補件。（圖／罷團提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期南投縣立委馬文君罷免案，以姓名或資料簽署潦草、筆跡與戶政資料不符等剔除3817份連署，罷免案進入補件環節，而馬文君也酸罷團志工是福壽螺。罷免馬文君團隊今（3日）向選委會補件3828份，甚至高於遭剔除份數，連署總份數已達門檻的112％。罷團表示，正是南投選委會的違法剔除，讓全國志工集結在南投。罷團也舉牌「謝螺」並透露正是「福壽螺說」發酵才催出連署書。另外，罷免藍委游顥團隊預計明日送件，並預告補件數量將達缺額10倍以上。

罷免馬文君二階所需連署書法定門檻1萬8622份，5月4日送件2萬748份，同月23日通知補件，南投縣選委會剔除不合格3817件，須補件1720件，並須在今天（3日）前完成補提。但因南投縣選委會查對過程惹議，中央選舉委會啟動調查，經複查罷馬連署書，不合規定刪除的3817人中，199人修正為符合規定，因此仍須再補件1531人。

領銜人曾郁凱表示，罷馬補件總共收到3828份連署書，這是民意對違憲立委的期待。儘管南投選委會不當剃除部分連署書，但經過中選會的調查，證明了這些剔除的707份是符合規定的。這裡很明顯存在選委會的行政不中立，仍會要求南投選委會解釋其決策。

曾郁凱指出，正是南投選委會的違法剔除，讓全國志工集結在南投，共同發聲。南投雙罷成為全國第一個進行補件的縣市，這場運動之所以能夠成功，離不開全國志工的無私支持。尤其是在補件時，來自全台的志工人數激增，這份支持已經無法用單純的「感謝」來表達，而是深刻的「同島一命」的呼喚。

罷團也透露，在完成罷馬補件後，後續團隊也會協助其他罷免團體，並將完成罷馬補件的棒子，交給罷免立委游顥團隊，希望南投雙罷能一起進入三階罷免投票，為台灣的未來努力。