　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話「立即修憲廢除監察院」　時力曝：每年可省逾10億稅金

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

近日監察院爆出濫用公務車爭議，涉入的秘書長李俊俋請辭獲准、3位監察委員林郁容、蘇麗瓊與王榮璋，將移送紀律委員會。對此，時代力量今（3日）表示，社會形象不佳，早已淪為雞肋的監察院，修憲廢除刻不容緩，廢除監察院可為國庫每年節省逾 10 億元稅金，更可根本矯正目前畸形的五權憲法架構，呼籲立法院長韓國瑜，立即成立修憲委員會，啟動本屆修憲工程。

時代力量表示，近日監察院從秘書長李俊俋到多位監委，接連爆出公務車私用爭議，凸顯出監察院制度本身的功能失衡。監察院歷經多次憲政調整，早已喪失實質權限，彈劾總統職權已交由國會，其餘彈劾與糾舉案件數量稀少，多數公務員的懲處皆已回歸行政體系，糾正案對行政部門的實質約束力也遠不如國會質詢，面對現行體制的無力，廢除監察院勢在必行。

時代力量認為，廢除監察院可為國庫每年節省逾 10 億元稅金，更可根本矯正目前畸形的五權憲法架構，走向與國際接軌的三權分立制度，調查與監督權限應回歸國會，提升立法機關監督力道，同時斷絕政治酬庸的管道，建立更具透明性與效能的治理體系。

接著，時代力量提出，廢除監察院，還有許多配套措施要做，第一、政治獻金申報、公職人員財產申報回歸內政部、法務部。第二、審計部改隸國會，強化立法院對預算的監督。第三、國家人權委員會改制為真正的獨立機關。 四、設立獨立的機制或在國會設監察使，接受人民申訴。

時代力量直言，他們支持廢除考監兩院，不僅兩度在立法院提出修憲案，也主動放棄考監人事推薦，民進黨雖長期主張廢除監察院，但柯總召卻在去年表示近四年內不處理，國民黨則長期維護五權憲法，雖然有部分委員主張修憲，卻未有具體行動。

最後，時代力量強調，唯有透過修憲，徹底廢除監察院，才能實現制度轉型，走上國家正常化的道路，呼籲立法院院長韓國瑜，立即成立修憲委員會，啟動本屆修憲工程，同時，也呼籲國會三大政黨共同支持廢考監修憲案，真正落實全民期待的國會改革與憲政改革。

▼時代力量呼籲廢除監察院。（圖／翻攝自Facebook／監察院）

▲▼時代力量呼籲廢除監察院。（圖／翻攝自Facebook／監察院）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
呂捷進化了！拉短褲曬「下盤成果照」　全場狂調侃：AI氾濫了
88歲阿北無照逆向上國道！　釀3車追撞
姊弟豪宅洗錢80億！戴勞力士開BMW　買黃金房產
快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報　一路下到深夜
桌協連選手名字都寫錯！　黃捷批巨嬰：迂腐程度讓人開眼界
拖吊業者上百車包圍交通部！掛棺材抗議
「天空之鏡」斷魂！高中生曾想休學養家　親人跪地披校服
快訊／前綠委遭搜索　約談多人到案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與民間搶人才！　卓榮泰宣布6月起給公職獸醫師每月最高3萬獎金

政院刪補助款立院財委會出手了！　明邀22縣市政府共商補助款案

批賴苡任「當今第一政治癡漢」　吳思瑤：有志從政就從守法開始

李俊俋不只私用公務車　凌濤掀「這案」已過26個月：北檢無下文

桌協拒道歉再發7點聲明反嗆　黃捷批巨嬰：迂腐程度讓人大開眼界

喊話「立即修憲廢除監察院」　時力曝：每年可省逾10億稅金

民眾黨批空污法有帝王條款　將提修法堵漏洞

美點名藍白勿擋國防預算　綠：在野應表態是否支持1500億韌性預算

剩最後10天衝刺！　罷免黃捷、許智傑「連署門檻」差距曝光

補助款被砍衝擊施政　蔣萬安明與藍營縣市長赴行政院提訴願

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

與民間搶人才！　卓榮泰宣布6月起給公職獸醫師每月最高3萬獎金

政院刪補助款立院財委會出手了！　明邀22縣市政府共商補助款案

批賴苡任「當今第一政治癡漢」　吳思瑤：有志從政就從守法開始

李俊俋不只私用公務車　凌濤掀「這案」已過26個月：北檢無下文

桌協拒道歉再發7點聲明反嗆　黃捷批巨嬰：迂腐程度讓人大開眼界

喊話「立即修憲廢除監察院」　時力曝：每年可省逾10億稅金

民眾黨批空污法有帝王條款　將提修法堵漏洞

美點名藍白勿擋國防預算　綠：在野應表態是否支持1500億韌性預算

剩最後10天衝刺！　罷免黃捷、許智傑「連署門檻」差距曝光

補助款被砍衝擊施政　蔣萬安明與藍營縣市長赴行政院提訴願

《黑澀會》米奇臨盆倒數！洋男友送「生產禮物超寵」：妳開心都沒預算

墾丁8日滿茶古道1日遊　品嚐特有大果藤榕愛玉

邊荷律遭爆球場惡行「罵哭工讀生」吐心聲！　經紀人揭實情：已找律師

快訊／國家警報響！大雷雨轟花蓮　警戒區曝

與民間搶人才！　卓榮泰宣布6月起給公職獸醫師每月最高3萬獎金

第三場說明會登場！　斗六西市場改善工程邁入溝通關鍵期

政院刪補助款立院財委會出手了！　明邀22縣市政府共商補助款案

王嘉爾、Stray Kids都邀合作！　MILLI登上Coachella「舞台上吃芒果糯米飯」

川普願為台灣冒險動武？　分析：外交也「嘴硬手軟」不只關稅

新冠混流感逆襲！醫揭6月高峰警訊「這波燒得快」

【搭公車跑路】竊賊偷走387萬！疑臨時起意急下車製造斷點

政治熱門新聞

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

賴清德軍禮歡迎馬紹爾總統　二人淋雨「濕身走紅毯」

張克晉退罷瑤關鍵原因　竟是驚見已逝母簽連署　

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

快訊／保險法修法三讀　百萬張保單強制執行有望解套

北捷遊憩公司徵才　總經理月薪上看17萬、全年最高4.4個月獎金

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

台中超巨蛋落腳處　水湳經貿園區擊敗這5塊地

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

烏克蘭無人機新戰法　綠委警告1事

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

爆前法務部長上班用公務車喬事翻車？　黃國昌：讓子彈飛一下

更多熱門

相關新聞

李俊俋不只私用公務車　凌濤掀「這案」已過26個月

李俊俋不只私用公務車　凌濤掀「這案」已過26個月

監察院秘書長李俊俋遭爆料動用公務車輛接送愛犬寵物美容因而下台，北檢上周收受告發，並將李俊俋列為他字案被告。對此，桃園市議員凌濤今（3日）質疑，早在2023年4月就有民眾向北檢檢舉李俊俋談論的立委助理費回捐公積金案，當時北檢稱已分案，而至今已屆26個月，卻沒有下文，檢調對於所有案件「藍白速速辦，綠營裝傻辦」，難道李俊俋這一次分案，又是船過水無痕？

美點名藍白勿擋國防預算　綠：在野應表態是否支持1500億韌性預算

美點名藍白勿擋國防預算　綠：在野應表態是否支持1500億韌性預算

綠營共諜案「賴蕭行程、個資外洩」　總統府：背棄國家都應受制裁

綠營共諜案「賴蕭行程、個資外洩」　總統府：背棄國家都應受制裁

賴苡任怨失聯、黨沒給資源　朱立倫這樣說

賴苡任怨失聯、黨沒給資源　朱立倫這樣說

監察院公車私用　北檢調閱派車紀錄

監察院公車私用　北檢調閱派車紀錄

關鍵字：

監察院時代力量國民黨民進黨廢考監修憲

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面