喊話「立即修憲廢除監察院」　時力曝：每年可省逾10億稅金

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

近日監察院爆出濫用公務車爭議，涉入的秘書長李俊俋請辭獲准、3位監察委員林郁容、蘇麗瓊與王榮璋，將移送紀律委員會。對此，時代力量今（3日）表示，社會形象不佳，早已淪為雞肋的監察院，修憲廢除刻不容緩，廢除監察院可為國庫每年節省逾 10 億元稅金，更可根本矯正目前畸形的五權憲法架構，呼籲立法院長韓國瑜，立即成立修憲委員會，啟動本屆修憲工程。

時代力量表示，近日監察院從秘書長李俊俋到多位監委，接連爆出公務車私用爭議，凸顯出監察院制度本身的功能失衡。監察院歷經多次憲政調整，早已喪失實質權限，彈劾總統職權已交由國會，其餘彈劾與糾舉案件數量稀少，多數公務員的懲處皆已回歸行政體系，糾正案對行政部門的實質約束力也遠不如國會質詢，面對現行體制的無力，廢除監察院勢在必行。

時代力量認為，廢除監察院可為國庫每年節省逾 10 億元稅金，更可根本矯正目前畸形的五權憲法架構，走向與國際接軌的三權分立制度，調查與監督權限應回歸國會，提升立法機關監督力道，同時斷絕政治酬庸的管道，建立更具透明性與效能的治理體系。

接著，時代力量提出，廢除監察院，還有許多配套措施要做，第一、政治獻金申報、公職人員財產申報回歸內政部、法務部。第二、審計部改隸國會，強化立法院對預算的監督。第三、國家人權委員會改制為真正的獨立機關。 四、設立獨立的機制或在國會設監察使，接受人民申訴。

時代力量直言，他們支持廢除考監兩院，不僅兩度在立法院提出修憲案，也主動放棄考監人事推薦，民進黨雖長期主張廢除監察院，但柯總召卻在去年表示近四年內不處理，國民黨則長期維護五權憲法，雖然有部分委員主張修憲，卻未有具體行動。

最後，時代力量強調，唯有透過修憲，徹底廢除監察院，才能實現制度轉型，走上國家正常化的道路，呼籲立法院院長韓國瑜，立即成立修憲委員會，啟動本屆修憲工程，同時，也呼籲國會三大政黨共同支持廢考監修憲案，真正落實全民期待的國會改革與憲政改革。

▼時代力量呼籲廢除監察院。（圖／翻攝自Facebook／監察院）