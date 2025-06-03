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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨批空污法有帝王條款　將提修法堵漏洞

▲▼立法案民眾黨團由總召黃國昌、副總召張啟楷、立委陳昭姿共同召開「無照狂燒黑煤，誰在謀殺人民健康」記者會，中南部多個環團代表也一同與會，希望可以修空汙法。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團與民團共同召開「無照狂燒黑煤，誰在謀殺人民健康」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣正式邁入非核家園後，為補上發電缺口，不只高雄興達電廠3、4號機組，中火也有五部機組被抓包在操作許可證早已過期的情況下「無照啟用」。民眾黨立院黨團今（3日）與環團一同召開記者會，總召黃國昌痛批現行的《空污法》第30條形同「帝王條款」，放任台電在無證狀況下持續運轉；他也宣布提出修法草案，限縮展延期間與地方政府審查權限，堵住法律漏洞。

黃國昌表示，上週民眾黨團率團到興達電廠考察，確認台電高雄興達電廠在沒有操作許可證的情況下繼續運作、高雄市府環保局與台電更涉嫌聯合欺瞞市民，因為台電兩部機組許可證去年9月30日就到期，高雄市環保局也兩度駁回興達的展延申請。台中火力發電廠（中火）也是相同狀況，中火2、3號機組的操作許可早在2020年2月24日就過期，台中市府也早就於2019年廢止許可，但環境部撤銷了台中市政府的廢止處分，目前還在行政訴訟程序當中；而中火的6、7、10號機組在2024年到期，目前申請展延，台中市政府審核中，卻都還在發電。

黃國昌表示，「就是因為目前《空污法》第30條的帝王條款」，所以台電董事長曾文生面對外界質疑，可以不斷反覆跳針稱有依法申請、有送審事實、所以合法合規；而這個霸王條款就是在2018年的6月25日，《空污法》在民進黨強勢護航下三讀通過第30條，就算許可證到期，有申請展延的話，在地方主管機關審核完成前還是可以繼續操作，這也是為何台電可以持續在興達電廠、中火無照燒煤。他說，修正《空污法》第30條帝王條款刻不容緩，民眾黨團已提案修法，由負責衛環委員會的黨團幹事長陳昭姿委員主責推動。

陳昭姿則指出，許多醫學研究證實肺癌、氣喘、中風等都跟空污有關，肺癌又是台灣癌症第一，PM2.5進入人體後就不只是用肺發電，甚至心血管、腦部、生育能力都會受影響，「是用人體發電」，所以台灣減煤勢在必行。民眾黨版 《空污法》修法希望回到環保初衷，而不是護航業者；台灣各行各業包括醫師、藥師，都是許可證到期後就不能執業，健保對新藥也是如此，過了一天都不行，民眾黨版 《空污法》給展延2個月操作寬限期，已經相當人道。

張啓楷痛批，台電耍賴、沒良心，沒盡到提供充裕穩定電力的責任，還無照重啟40年老舊機組，燒最傷害人體、污染最重的煤。中火和麥寮電廠下風處有五千名學生就學，PM2.5濃度一增，就會誘發孩子氣喘跟呼吸道疾病，甚至影響未來的肺部發育；台灣成年人肺癌一年增加1萬3千人，其中有四分之三是無抽菸習慣的女性，就是空污帶給人民的傷害。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，台電燃煤機組應要合法有效的許可證，但興達3、4號機組的展延都被駁回，且這兩座機組僅是備用機組，不該自己「想開就開」。南部反空污大聯盟理事蘇義昌表示，台電在民眾黨團考察當天拿出的6月7日到期操作許可，其實是其他廠的燃氣操作許可，「這種簡單的問題也在騙，太誇張」。

彰環盟研究員林政翰表示，中火是中部固定污染源，彰化又在下風處，許多醫療研究指出燃煤產生的PM2.5造成肺部和呼吸道疾病，甚至干擾兒童身體健康成長，彰化的肺癌發生率更在國內名列前茅。民眾黨彰化縣議員吳韋達表示，彰化人一定聞過台化產生的廢氣，不過縣府沒有核准其展延，終於終結台化50年的空污臭氣問題。但2018年修正《空污法》的台化條款，剝奪了地方政府的核照權，讓中火可以在無許可的情況下繼續發電；而彰化位於中火下風處，當地人常自嘲「用肺發電」，連自己母親、周遭親朋好友等許多人都有肺部開刀經歷。

台灣健康空氣行動聯盟發起人醫師葉光芃表示，感謝黃國昌主席在2016年時率當時同黨的三位立委把台化關起來；不過台化雖被關起來，但其他小台化卻一直啟動，質疑「這是以民為主的做法嗎？」高雄人可能比中部人還悲情，因為高雄市民支持民進黨，中央地方都是民進黨執政，但政府卻用40年老舊機組傷害他們，還「狼狽為奸」一起騙南部的民進黨支持者。

葉光芃痛批，台灣健康空氣行動聯盟、台灣電力公司都以「台灣」為名，但台電卻說不給他們許可證「台灣就會沒電」，這就是綁架台灣人民，「信賴台電變成耍賴台電！」

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，2018年《空污法》被修惡後，在2020年其上任立法委員時有提出修法版本要修回去，但因為當時民進黨過半，法案連委員會都沒排進去，今天才會看到地方政府無權去減污減排。陳椒華呼籲在野要團結，感謝民眾黨團這次提出修法版本，希望能順利三讀，讓沒有操作許可證的燃煤電廠不能繼續發電。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，昨天中部環團揭露中火5機組沒有許可證卻持續發電，目前台電與台中市政府各說各話，如果兩造都不補件或不許可，難道要一直燒煤下去？社會大眾無法接受。希望能修法趕快把《空污法》後門關起來，找回環境正義，否則地方政府無法反制，淪為只能展延、只能蓋章的橡皮圖章。 

台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師指出，現行《空污法》展延沒有期限很不合理，支持這次修法。此外，現行《空污法》30條還有一個問題，廠商拿到污染許可證後就好像拿到尚方寶劍，可以不斷用原條件污染去申請展延，當地政府很難加嚴要求；這次修法給地方主管機關彈性，可以要求廠商改進技術或排除原先不知的污染源，對民眾健康保障往更好的方向發展，期盼不分朝野、共同支持。

葉光芃醫師補充，從稍早陳椒華的發言可以看出，台灣完全執政的併發症，第一是好的法案沒辦法被排審；第二是南部地方政府和中央狼狽為奸，第三則是本應保護環境的環境部變成台電發言人，「表面全騙你，背後開大門！」拜託大家給民眾黨力量，肯定民眾黨的努力。

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