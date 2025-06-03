共諜APP洩密賴清德出訪行程　綠委認駭人聽聞：國安法案一定要修

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會日前已開除5位涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓。有媒體報導，黃等人使用中過特製的間諜APP，將機密資料、總統行程等訊息回傳至中國。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（3日）受訪時直呼駭人聽聞，甚至可能危及國家元首生命安全，為此，趕快來審國安法案，進行事前防範、事後重罰才能因應共諜，國安法制一定要修，藍白立委不要再擋。

吳思瑤表示，對於民進黨內部被滲透，相當痛心，已經明確每一位都開鍘涉入者，且移送國安調查絕不寬貸，今天揭露的相關訊息，都是負責任送辦、徹查後，才揭露原來共諜離我們這麼近、案情如此駭人聽聞，甚至可能危及國家元首生命安全。

吳思瑤直言，透過國安調查揭露，中國研發一套APP系統跟幾個內應傳送國安機密，也確實流出總統府及重要官員行程，有這樣的共諜滲透，很可能賴清德總統行程全都錄，副總統蕭美琴每個會議、見面的人、出入的場域全都錄，這是危及元首安全嚴肅課題，更可能傳送出台灣相對機敏國安資訊。

吳思瑤表示，民進黨團提出國安10法修正，賴清德提出國安17項作為，現在行政部門跟國安部門盤點所有法規，要防共諜就要完備法治，藍白立委不要再擋國安法案，現在是延會時間，來做一點有利國家的事，趕快來審國安法案，進行事前防範、事後重罰才能因應共諜，國安法制一定要修。