測出你是哪種被需要的存在！一張圖看穿你的人際魅力特質

▲你身上散發的氣場，決定了別人願不願意依賴你，來玩心測用直覺選一個圖形，測出你的人際魅力關鍵。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是否也曾發現，自己在日常生活中，常常被別人請求幫忙或傾訴煩惱？相反地，有些人雖然很想被信任、被依賴，卻總覺得大家不太願意向自己開口。其實，這種「是否容易被依賴」的特質，可能與你的個性、氣場有關，甚至不知不覺中就流露出來。那麼，你是個容易讓人依賴的類型嗎？透過日本網站《TRILL》的心理測驗，就能看出一些端倪，快點一起來玩玩看吧！

Q：請憑直覺回答以下這個圖形，看起來像什麼？

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1、鳥

2、飛魚

3、海豚

4、飛機

選好了嗎？往下看結果！

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選「鳥」的你：天生就讓人想靠近的「被依賴型」

如果你選的是「鳥」，你就是屬於容易被依賴的類型。鳥象徵著自由與行動力，代表你擁有不受拘束、自主性高的特質，也擅長在意他人感受、拿捏分寸。

你很自然地就成為身邊人尋求幫助的對象。但也因為你給人的印象太可靠、太獨立，有時反而讓人不好意思向你伸出援手。你是否曾經在自己遇到困難時，反而沒人察覺？這可能是因為你總是表現得太堅強。

你的堅定與貼心，是讓人感到安心的最大魅力。但這樣的你，也容易讓人看不出你其實也會疲憊。當你感到辛苦時，不妨勇敢地對親近的人說出口吧！你主動求助的舉動，反而會讓彼此的關係更加緊密，形成真正的相互依靠。

選「海豚」的你：細膩體貼，卻不太會被依賴

選擇「海豚」的你，可能不太常被主動依賴。海豚象徵著智慧與和諧，你擅長察言觀色，也能用溫和的方式讓人放鬆，是那種能在團體中默默穩住氣氛的人。

你像是幕後默默支撐大家的角色，但也因為個性內斂、不愛出鋒頭，常讓人不忍心麻煩你。久而久之，別人反而不敢隨便開口請你幫忙。

你天生就具備讓人安心的氣質，只是如果願意更主動一點，試著向他人表達你的關心與想法，大家就會更容易感受到你的溫柔與誠意。別懷疑自己，你的體貼和包容，值得更多人看見。

選「飛魚」的你：偶爾被依賴，充滿意外魅力

飛魚象徵著突破界限的存在，能在水裡也能飛翔。選擇它的你，行動力強、喜歡自由，也總能帶給周圍人驚喜。不過，這樣的你也可能讓人覺得難以捉摸。

你總有自己的節奏與步調，雖然不是故意，但有時和他人的頻率不太一致，容易讓人誤會你不太在乎周遭。也因為這樣，別人想依賴你時，可能會感到有點猶豫，不知該怎麼開口。

你的創意與活力，絕對是大家眼中的亮點。如果能多一點主動關心別人，讓人感受到「你也在乎他們」，那麼你就會變得更有親和力，別人自然也更願意信任你、向你靠近。

選「飛機」的你：自我要求高，反而讓人不敢依賴

飛機象徵著遠大目標與前進的力量。選擇它的你，擁有強烈的企圖心與自我管理能力，是那種可以為目標不懈努力的人。你總是一步步穩紮穩打，給人非常可靠的印象。

不過，也正因為你太有目標、太認真，身邊人可能會覺得你太過嚴謹、不太好親近。大家會默默把你放在「不宜打擾」的位置，反而不敢隨便依賴你。

你展現出來的堅強與自律，其實早已獲得大家的尊敬。只要你稍微放軟姿態，多些微笑、多聊些輕鬆話題，就能拉近與他人的距離。當你學會分享自己的迷惘與脆弱時，那份信任，也會更加深厚。

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