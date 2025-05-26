LINE「超準都市傳說」萬人看過　網狂搜對話：真的欸

▲原PO發現有趣的都市傳說。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

快看你是哪一類人？一名網友笑稱，友人發現習慣講居然的人，只會講居然；而會講竟然的人，也只會講竟然，於是她好奇搜歷史訊息，她原來是個「居然人」。文章引發全場網友驚呆，紛紛認證回應「我才知道我是居然人，男友是竟然人」、「哈哈哈還真的欸，我是竟然人」。

一名網友在Threads分享，最近朋友發現一個有趣的都市傳說，聊天過程中，如果習慣講出「居然」，那麼對方語氣轉折時，就固定只會講「居然」；同理，若是習慣講「竟然」的人，傳訊息就只會用「竟然」。

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對此，原PO實際打開LINE搜尋歷史對話，原來自己是「居然人」派，讓她實在是哭笑不得。

該文目前已引來69萬人次瀏覽，網友紛紛驚回，「我是竟然人（我完全忘記居然了耶）」、「這好好玩，直接開始看每個朋友是什麼然人」、「我觀察到一個有趣的現象！使用居然的I人比較多；使用竟然的E人比較多」、「超好笑這什麼都市傳說，我才知道我是居然人，男友是竟然人」、「我跟我家人朋友全部都是『竟然』人」、「看了訊息才發現我是竟然人，好酷，好像真的沒打過居然欸」、「哈哈哈還真的欸，我是竟然人」、「我居然從沒講過竟然」、「我以為我是竟然人，一查聊天紀錄居然是居然人」。

但不少人回應，居然、竟然都會用，「我兩種都會欸」、「我是混合人」、「我口頭都說竟然，但是文字都打居然，那我是什麼人」。

留言串中，還有網友把此問題丟給ChatGPT，居然、竟然都是語氣詞，可以反映出說話者的個性傾向，「居然人」個性可能比較溫和、中性，還是個好奇寶寶，遇到出乎意料的狀況，傾向觀察與思考，非立即批判；「竟然人」個性可能比較直率、感受強烈且情緒反應快，對事情有明確的預期，偏好邏輯一致，因此對違反預期的人事物會反應比較大。