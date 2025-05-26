　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「超準都市傳說」萬人看過　網狂搜對話：真的欸

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發現有趣的都市傳說。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

快看你是哪一類人？一名網友笑稱，友人發現習慣講居然的人，只會講居然；而會講竟然的人，也只會講竟然，於是她好奇搜歷史訊息，她原來是個「居然人」。文章引發全場網友驚呆，紛紛認證回應「我才知道我是居然人，男友是竟然人」、「哈哈哈還真的欸，我是竟然人」。

一名網友在Threads分享，最近朋友發現一個有趣的都市傳說，聊天過程中，如果習慣講出「居然」，那麼對方語氣轉折時，就固定只會講「居然」；同理，若是習慣講「竟然」的人，傳訊息就只會用「竟然」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO實際打開LINE搜尋歷史對話，原來自己是「居然人」派，讓她實在是哭笑不得。

該文目前已引來69萬人次瀏覽，網友紛紛驚回，「我是竟然人（我完全忘記居然了耶）」、「這好好玩，直接開始看每個朋友是什麼然人」、「我觀察到一個有趣的現象！使用居然的I人比較多；使用竟然的E人比較多」、「超好笑這什麼都市傳說，我才知道我是居然人，男友是竟然人」、「我跟我家人朋友全部都是『竟然』人」、「看了訊息才發現我是竟然人，好酷，好像真的沒打過居然欸」、「哈哈哈還真的欸，我是竟然人」、「我居然從沒講過竟然」、「我以為我是竟然人，一查聊天紀錄居然是居然人」。

但不少人回應，居然、竟然都會用，「我兩種都會欸」、「我是混合人」、「我口頭都說竟然，但是文字都打居然，那我是什麼人」。

留言串中，還有網友把此問題丟給ChatGPT，居然、竟然都是語氣詞，可以反映出說話者的個性傾向，「居然人」個性可能比較溫和、中性，還是個好奇寶寶，遇到出乎意料的狀況，傾向觀察與思考，非立即批判；「竟然人」個性可能比較直率、感受強烈且情緒反應快，對事情有明確的預期，偏好邏輯一致，因此對違反預期的人事物會反應比較大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／「9月交棒」為保護盧秀燕　藍高層：朱立倫會扛反罷免責任
張天霖突退便當店股東　2年沒拍戲「當上班族」
快訊／14童遭施暴！私托中心重罰100萬　勒令停辦
阿北被法院認證死亡　家人接一通電話「復活」了
62歲阿北突逆向！連撞7車「行人也遭殃」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」：別出遠門

曾被酸「窮人撿角」！他父母雙亡逆境上台大　今再獲總統教育獎

45歲男不舉亂服「草藥」 腎壞了！醫教吃「1食物」半年逆轉

公司「有失戀假」竟真的能請！她曝員工福利　網羨慕炸：缺人嗎

LINE「超準都市傳說」萬人看過　網狂搜對話：真的欸

查暑假機票！他見超夯1處驚「價錢好正常」：前幾年比東京貴

謝宜容哭20分鐘拚緩刑！律師喊怪「誰亂教的」：策略有沒有這麼爛

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

粽葉、蛋殼、艾草是廚餘還是垃圾？　亂丟最高罰6000

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」：別出遠門

曾被酸「窮人撿角」！他父母雙亡逆境上台大　今再獲總統教育獎

45歲男不舉亂服「草藥」 腎壞了！醫教吃「1食物」半年逆轉

公司「有失戀假」竟真的能請！她曝員工福利　網羨慕炸：缺人嗎

LINE「超準都市傳說」萬人看過　網狂搜對話：真的欸

查暑假機票！他見超夯1處驚「價錢好正常」：前幾年比東京貴

謝宜容哭20分鐘拚緩刑！律師喊怪「誰亂教的」：策略有沒有這麼爛

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

粽葉、蛋殼、艾草是廚餘還是垃圾？　亂丟最高罰6000

台幣「升」勢浩大！　收29.935元刷2年3個月最高

平野教頭說重話　宋晟睿失誤反省：要再多注意

快訊／南港某汽車保養廠「油氣引燃」！　3員工受傷送醫

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕　3輛改裝展車超吸睛！

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」：別出遠門

白袍披身使命起航　嘉藥舉行藥師授袍典禮感動滿滿

「沉迷A片」集體擺爛？　亞馬遜部落提告《紐時》求償近54億

搶市價40萬金項鍊變現！27歲男花剩20多萬　睡大覺被警逮捕　

快訊／史上最重！豐原私托中心虐童遭重罰100萬　8/1起勒令停辦

張天霖突退便當店股東…洪小鈴露面緩頰！　2年沒拍戲「當上班族」

【奈米散步】出門就下雨 提議回家狗勾滿臉錯愕

生活熱門新聞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

爸跟團遊法「自由時間走失」　全場急協尋

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清

新冠捲土重來！醫：3症狀速就醫

威力彩今晚飆7.2億　4生肖有橫財

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

鋒面週三報到！端午連假前3地紅爆

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

民進黨北市黨部主委LINE帳號被盜　現身警局報案

民進黨北市黨部主委LINE帳號被盜　現身警局報案

詐騙集團真是太猖狂，5月25日晚間，民進黨台北市黨部主委張茂楠手機LINE接獲釣魚簡訊，張一時不察，點了詐團惡意連結後傳送認證碼，事後驚覺LINE可能遭盜用，立刻到轄區松山分局報案，並發送簡訊通知親友提高警覺，以免遭盜個資或財物，松山警方依規定受理報案並展開調查。

測出你是哪種被需要的存在！一張圖看穿你的人際魅力特質

測出你是哪種被需要的存在！一張圖看穿你的人際魅力特質

「只收到存摺封面！」他轉錢超火大！網曝神招

「只收到存摺封面！」他轉錢超火大！網曝神招

4種「拿杯子方式」心測

4種「拿杯子方式」心測

超準心測一秒看出你是理性腦還是感性派

超準心測一秒看出你是理性腦還是感性派

關鍵字：

歷史訊息居然竟然都市傳說個性LINE

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面